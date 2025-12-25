خبرگزاری کار ایران
وزیر راه‌وشهرسازی خبر داد:

بهره‌برداری از پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه تا پایان سال جاری / اتمام عملیات زیرسازی و مراحل نهایی اقدامات روسازی پروژه

بهره‌برداری از پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه تا پایان سال جاری / اتمام عملیات زیرسازی و مراحل نهایی اقدامات روسازی پروژه
وزیر راه‌وشهرسازی به فرایند تکمیل پروژه راه‌آهن اردبیل اشاره کرده و گفت: عملیات زیرسازی پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه به اتمام رسیده و اقدامات روسازی این پروژه در مرحله نهایی قرار دارد. با اقدامات انجام شده، این پروژه تا پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و سوت قطار را در ایستگاه اردبیل خواهیم شنید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق مالواجرد در جریان سفر یک روزه به استان اردبیل و در بازدید از طرح بزرگ راه‌آهن اردبیل - میانه، افزود: مسیر این پروژه بزرگ ریلی با کمک تمام دست‌اندرکاران پروژه آماده بهره‌برداری کامل می‌شود. برای بهره‌برداری از این پروژه تا پایان سال جاری برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

وی به دشواری‌هایی احداث پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه اشاره کرده و ادامه داد: پروژه راه‌آهن اردبیل یکی از دشوارترین پروژه‌های ریلی کشور به دلیل انتخاب مسیر بوده است. ایجاد 20 درصد ابنیه فنی، پل، تونل و گالری در مسیر 174 کیلومتری از مهمترین دشواری‌های این پروژه ریلی است.

وزیر راه‌وشهرسازی اظهار داشت: پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه توسط جوانان غیور ایران اعم از کارگران، مهندسان، مشاوران، پیمانکاران، همکاران پروژه در شرکت ساخت و همچنین در سایه پیگیری نمایندگان مردم استان اردبیل در مجلس و تدبیر استاندار اجرا شده است و به زودی این پروژه را به سرانجام خواهیم رساند.

به گزارش ایلنا، عملیات اجرایی پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه به طول 175 کیلومتر از سال 1384 آغاز شد و هم اکنون در مرحله پایانی قرار دارد. مشخصات این طرح ریلی که در 12 قطعه در حال اجرا است، شامل 35 درصد منطقه کوهستانی و سخت‌گذر، 45 درصد تپه ماهور و 20 درصد دشت است.

مرتفع‌ترین پل ریلی کشور به ارتفاع 81 متر، 27 کیلومتر تونل و بازگشایی 7 کیلومتر گالری از دیگر مشخصات فنی پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه به شمار می‌رود که فرایند اجرایی، احداث و تکمیل آن را در زمره دشوارترین پروژه‌های اجرایی کشور در بخش اقدامات ریلی و راه‌آهن قرار داده است.

به گفته مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، در پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه اقدامات فنی و مهندسی از جمله 62 دهنه تونل به طول 23.810 کیلومتر، پل دره‌ای بزرگ به طول 4 کیلومتر، پل آب‌رو به طول 3 کیلومتر و همچنین 10 دستگاه گالری به طول 4 کیلومتر اجرایی شده است.

حجم عملیات اجرایی پروژه راه‌آهن اردبیل - میانه در زمره یک خط ریلی بسیار گسترده در کشور قرار دارد و برای فرایند اجرا، احداث، تکمیل و بهره‌برداری از آن حدود 35 هزار تن مصالح فلزی از جمله آهن‌آلات، میل‌گرد، کابل و حدود 220 هزار تن سیمان مورد استفاده قرار گرفته است.

