رئیس اورژانس استان قزوین خبر داد؛
مسمومیت 3 نفر با گاز مونوکسیدکربن در روستای کوندج
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین از مسمومیت سه نفر با گاز مونوکسیدکربن در روستای کوندج خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی در این ارتباط گفت: صبح روز پنجشنبه 4 دیماه، گزارش یک مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن (CO) از روستای کوندج به مرکز ارتباطات اورژانس استان قزوین اعلام شد.
وی اضافه کرد: با دریافت این گزارش در ساعت 6:22 صبح، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس کاسپین و شریفیه به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و فوریتهای پزشکی استان قزوین گفت: در این حادثه سه نفر شامل یک مرد 47 ساله و دو خانم 45 و 18 ساله دچار مسمومیت شده بودند.
اکبری شهرستانکی افزود: کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی در محل، مصدومان را جهت دریافت مراقبتهای ببشر به بیمارستان بوعلی قزوین منتقل کردند.
وی با تأکید مجدد بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، هشدار میدهد: گاز مونوکسیدکربن، گازی بدون رنگ و بو است که میتواند در صورت نشت در محیطهای بسته و فاقد تهویه کافی، منجر به مسمومیت شدید و حتی مرگ شود.