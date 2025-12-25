خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس‌کل دادگستری لرستان:

در نه ماهه امسال بیش از چهار هزار پرونده به مجتمع دادگاه صلح بروجرد وارد شده‌ است

در نه ماهه امسال بیش از چهار هزار پرونده به مجتمع دادگاه صلح بروجرد وارد شده‌ است
کد خبر : 1732857
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: بر اساس آمار رسمی، در طول ۹ ماهه سال جاری، چهار هزار و ۸۶۳ پرونده جدید به مجتمع دادگاه صلح بروجرد وارد شده‌است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری روز پنجشنبه چهارم دیماه در نوزدهمین بازرسی سالانه از حوزه‌های قضایی لرستان، از مجتمع دادگاه صلح شهرستان بروجرد، بر لزوم ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و افزایش رضایت مردمی تأکید کرد و گفت: هدف اصلی دستگاه قضایی ارائه خدمات قضایی سریع، دقیق و عادلانه به مردم معرفی و تداوم روند فعلی، برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها می‌باشد. 

وی افزود: دادگاه صلح بروجرد با برخورداری از شش شعبه فعال، نقش قابل‌توجهی در تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی ایفا کرده‌است. 

رئیس‌کل دادگستری لرستان اظهار داشت: فعالیت این شعب در قالب ساختار دادگاه‌های صلح، موجب کاهش قابل‌توجه اطاله دادرسی و تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها شده و بخشی از بار ورودی سایر مراجع قضایی را نیز کاهش داده‌است

شهواری به عملکرد نه‌ماهه مجتمع دادگاه صلح بروجرد اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار رسمی، در طول ۹ ماهه سال جاری، چهار هزار و ۸۶۳ پرونده جدید به این مجتمع وارد شده‌است. 

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۱۲ هزار و ۳۲۱ فقره پرونده به نتیجه رسیده و مختومه شده که این میزان معادل ۲۵۳ درصد پرونده‌های وارده است. 

رئیس‌کل دادگستری لرستان به موضوع شفافیت در فرآیند کارشناسی نیز پرونده‌ها پرداخت. طبق گزارش او انتخاب کارشناسان در این مجتمع از طریق سازوکار قرعه‌کشی انجام می‌شود که تاکنون با تحقق ۸۷ درصدی همراه بوده‌ است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا