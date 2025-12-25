در نه ماهه امسال بیش از چهار هزار پرونده به مجتمع دادگاه صلح بروجرد وارد شده‌ است

به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری روز پنجشنبه چهارم دیماه در نوزدهمین بازرسی سالانه از حوزه‌های قضایی لرستان، از مجتمع دادگاه صلح شهرستان بروجرد، بر لزوم ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و افزایش رضایت مردمی تأکید کرد و گفت: هدف اصلی دستگاه قضایی ارائه خدمات قضایی سریع، دقیق و عادلانه به مردم معرفی و تداوم روند فعلی، برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها می‌باشد.

وی افزود: دادگاه صلح بروجرد با برخورداری از شش شعبه فعال، نقش قابل‌توجهی در تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی ایفا کرده‌است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان اظهار داشت: فعالیت این شعب در قالب ساختار دادگاه‌های صلح، موجب کاهش قابل‌توجه اطاله دادرسی و تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها شده و بخشی از بار ورودی سایر مراجع قضایی را نیز کاهش داده‌است

شهواری به عملکرد نه‌ماهه مجتمع دادگاه صلح بروجرد اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار رسمی، در طول ۹ ماهه سال جاری، چهار هزار و ۸۶۳ پرونده جدید به این مجتمع وارد شده‌است.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۱۲ هزار و ۳۲۱ فقره پرونده به نتیجه رسیده و مختومه شده که این میزان معادل ۲۵۳ درصد پرونده‌های وارده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان به موضوع شفافیت در فرآیند کارشناسی نیز پرونده‌ها پرداخت. طبق گزارش او انتخاب کارشناسان در این مجتمع از طریق سازوکار قرعه‌کشی انجام می‌شود که تاکنون با تحقق ۸۷ درصدی همراه بوده‌ است.

انتهای پیام/