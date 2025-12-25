خبرگزاری کار ایران
رئیس هیات تیراندازی مازندران:

ورزش تیراندازی باید تیرانداز محور باشد

ورزش تیراندازی باید تیرانداز محور باشد
کد خبر : 1732835
رئیس هیات تیراندازی مازندران گفت: ورزش تیراندازی باید تیرانداز محور، به‌پیش برود و استعدادیابی نیز با‌ جدیت دنبال شود.

به گزارش ایلنا، بهروز اسکندرنیا در گردهمایی روسای هیات‌های تیراندازی شهرستان‌های مازندران در سالن اداره‌کل ورزش و جوانان مازندران در ساری اظهار کرد: سطح توقعات امروز جامعه به‌دلیل وجود پلتفرم‌های تبلیغاتی بدون مرز است که دروازه‌بانی مطبوعات را حذف و دنیای رسانه را نامتوازن کرده است. 

وی افزود: تمییز اخبار درست و نادرست در دنیای امروز دشوار شده و تشخیص و اثبات را بسیار سخت کرده است. 

رئیس هیات تیراندازی مازندران خاطرنشان کرد: با بیش از دو سال و اندی فعالیت باید صادقانه بگوییم که توفیق دندان‌گیری نداشتیم و توفیقات نسبی حاصل شده است. 

اسکندرنیا با تاکید بر اینکه باید هیات تیراندازی را در مازندران به جایگاه واقعی خود برسانیم، ادامه داد: قوانینی که نگارش شده باید شفاف بوده و حوزه و اختیارات کاملا روشن باشد. 

وی بیان کرد: برگزاری کلیه مسابقات استانی و کشوری در مازندران باید به‌طور مستقیم با نظارت این هیات انجام شود که تا به امروز ۴۰ درصد این مساله محقق شده است. 

اسکندرنیا عنوان کرد: برای اولین بار و به‌عنوان اولین استان، ردیف اعتباری از سازمان برنامه‌ و بودجه دریافت کردیم. 

رئیس هیات تیراندازی مازندران اعلام کرد: باید در هر شهرستان یک سایت تیراندازی داشته باشیم و زمینی در این خصوص مشخص و اعتبارات تخصیص و متولی آن اداره شهرستانی ورزش و جوانان باشد. 

اسکندرنیا گفت: باید تفنگ‌ها به‌عنوان اموال هیات‌ها ثبت شود، نه اینکه بعنوان هدایا به اشخاص تعلق پیدا کند. 

وی عنوان کرد: ما در مازندران در حوزه زیرساخت فقیریم و البته یک سالن در مرکز استان در حال احداث و تجهیز هوشمند و نصب سیستم دیجیتال است. 

رئیس هیات تیراندازی مازندران خاطرنشان کرد: تقریبا سالن تیراندازی ساری در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و نیازمند تجهیز آن هستیم. 

اسکندرنیا ادامه داد: بنابر بخشنامه‌ای که بزودی ابلاغ می‌شود، تمامی هیات‌های شهرستانی می‌توانند برای سلاح‌های غیرمجاز، مجوز صادر کنند و با ممنوع شدن شکار قطعا این امر، شتاب بیشتری می‌گیرد. 

وی تصریح کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های حاضر در استان باید با هیات تیراندازی مازندران همکاری کنند و زیرساخت‌های در حال ایجاد، زمینه این مهم را فراهم آورده است. 

اسکندرنیا افزود: نشود شهرستانی متصور شود که هیات تیراندازی، شخصی است و مستقل عمل کند؛ باید اقدامات را استانی دید و همه به‌صورت یکپارچه و هدفمند برای رشد تیراندازی در مازندران، اقدام کنند. 

رئیس هیات تیراندازی مازندران با بیان اینکه ورزش تیراندازی باید تیرانداز محور، به‌پیش برود، اذعان کرد: روسای هیات‌های شهرستانی باید نسبت به شرکت در جلسات استانی هیات تیراندازی مازندران، اهتمام داشته باشند. 

اسکندرنیا گفت: هیات تیراندازی مازندران تمام‌قد از تمامی هیات‌های شهرستانی حمایت خواهد کرد. 

وی ادامه داد: هیات‌های شهرستانی باید در کنار برگزاری مسابقات، بدنبال استعدادیابی و سایر ماموریت‌های تعریف‌شده باشند و تمامی ماموریت‌ها را به موازات یکدیگر، پیش ببرند. 

اسکندرنیا افزود: هیات تیراندازی مازندران باید جایگاه و شأن واقعی خود را پیدا کند و این امر نیازمند همدلی و همراهی همه شهرستان‌ها است. 

رئیس هیات تیراندازی مازندران اعلام کرد: من همه هیات‌ها را به یک چشم نمی‌بینم و قطعا هیاتی که فعال است با هیاتی که فقط در حد نام است برای ما فرق دارد و قطعا امکانات و سلاح را در اختیار هیات‌هایی که فعالیت ندارند قرار نمی‌دهم و لذا باید هیات‌های شهرستانی را رتبه‌بندی کنیم. 

اسکندرنیا گفت: طبیعی است که رسانه معاند و مطبوعات بیگانه بر علیه کشورمان بنویسند و شکاف ایجاد کنند و ما باید در سایه اتحاد، همدلی و فعالیت جهادی، دلسوزانه و با جدیت فعالیت کنیم و در بحث ساختاری و منابع انسانی، باید از نیروهای باانگیزه بهره بگیریم. 

وی با تاکید بر اینکه روسای هیات‌های شهرستانی نباید نگاه اقتصادی و شخصی داشته باشند، گفت: کتمان در دارایی‌های هیات نیز پذیرفتنی نیست و بدانید این صندلی برای خدمت به ورزشکاران و توسعه این ورزش است. 

رئیس هیات تیراندازی مازندران اعلام کرد: اگر سلاحی از سوی فدراسیون و یا هدایا به هیات تیراندازی مازندران تعلق گیرد، قطعا این سلاح را در اختیار هیات‌های فعال شهرستانی قرار خواهیم داد و قطعا شهرستان‌هایی که دارای سایت تیراندازی هستند در ارجعیت قرار دارند.

اسکندرنیا بیان کرد: بحث شناسه و تمامی تراکنش‌های مالی هیات‌های شهرستانی را جدی بگیرید و تمامی این موارد، مورد رصد دستگاه‌های نظارتی و مالیاتی قرار می‌گیرد و این موضوع را با دقت و حساسیت، دنبال کنید.

وی در پایان خواستار رعایت قوانین و مقررات و پاسخگویی به نامه‌های ارسالی از سوی هیات‌های شهرستانی شد.

انتهای پیام/
