وزیر راه و شهرسازی:
اجرای شهرک شهید سلیمانی اردبیل در قالب 27 هزار واحد مسکونی / سکونت یکپنجم جمعیت شهر اردبیل در این شهرک
وزیر راهوشهرسازی بر ضرورت تکمیل فرایندهای ساختوساز شهرک شهید سلیمانی اردبیل تأکید کرده و گفت: این شهرک با بیش از 600 هکتار یکی از سایتهای وسیع اقدام ملی مسکن است که با افق جمعیتی حدود 90 هزار نفری در قالب 27 هزار واحد مسکونی اجرا میشود. قرار است به اندازه یکپنجم جمعیت شهر اردبیل در این شهرک ساکن شوند و برای تکمیل زیرساختها و روساختهای این سایت باید اقدامات اساسی انجام شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق مالواجرد در جریان سفر یک روزه به استان اردبیل و در بازدید از شهرک شهید سلیمانی این استان، افزود: یک نکته مهم در این شهرک، سکونت جمعیت 90 هزار نفری در آن و نیاز ساکنان به خدمات روبنایی از جمله مدرسه، درمانگاه، کلانتری، پارک و مسجد است. طبق آمار مسئولان ذیربط استان اردبیل، احداث 2 مدرسه آغاز شده و 6 مدرسه در حال انعقاد قرارداد پیمانکاری است. اما با توجه به افق جمعیتی مدارس بیشتری باید احداث شود.
وی به مهمترین موضوعاتی که در روند ساخت شهرک شهید سلیمانی اردبیل باید مورد پیگیری قرار گیرد اشاره کرده و ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات در این حوزه، آمادهسازی به موقع اراضی شهرک شهید سلیمانی است. بخش اعظمی از آمادهسازی این شهرک در فازهای مختلف انجام شده، دستگاههای خدماترسان اقدامات زیربنایی از نظر شبکهرسانی و توزیع آب، برق و گاز را آغاز کردهاند و با همت استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس این اقدامات تکمیل خواهد شد.
وزیر راهوشهرسازی به موضوع ارائه تسهیلات به متقاضیان و ثبتنام کنندگان دریافت مسکن در شهرک شهید سلیمانی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: موضوع مهم دیگری که در شهرک شهید سلیمانی باید پیگیری و اجرایی شود، موضوع تسهیلات بانکی است. این شهرک جزء سایتهای جهش تولید مسکن است. خوشبختانه تقریباً تمام متقاضیان ثبتنام کننده به شبکه بانکی متصل و موفق به اخذ تسهیلات شدهاند و این گام بسیار بزرگی است.
صادق مالواجرد تصریح کرد: استقرار مراکزی در حوزه تجاریهای خرد، پشتیبان سکونت در شهرک شهید سلیمانی اردبیل است. ایجاد این مراکز نیز باید با پیمانکاران پروژه پیگیری شود. با پیگیریهای انجام شده تا پایان سال جاری 2000 واحد مسکونی در شهرک شهید سلیمانی اردبیل تکمیل و تحویل متقاضیان واجد شرایط خواهد شد. در این راستا تا زمان تحویل واحدهای مسکونی به این تعداد از متقاضیان، تجاریهای خرد و خدمات باید حتماً در این منطقه دایر و راهاندازی شود.