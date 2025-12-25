عملیات اجرایی مجتمع بزرگ اداری، فرهنگی و مذهبی شهرداری شیراز آغاز شد

به گزارش ایلنا، شهردار شیراز با اشاره به آغاز پروژه‌های فرهنگی و اداری جدید و تحول شهری در منطقه سه گفت: مجتمع فرهنگی مذهبی شهرداری شیراز و ساختمان شورای اسلامی شهر در این مکان احداث خواهند شد. این مکان پیش‌تر متعلق به سازمان خدمات موتوری بود و با وجود تردد ماشین‌آلات سنگین و تعمیرگاه‌ها، فضای نامناسبی ایجاد کرده بود.

محمدحسن اسدی ادامه داد: با تصمیم مدیریت شهری، این سازمان به مکان دیگری در حاشیه شهر منتقل شد و زمین برای اجرای این پروژه‌ها اختصاص یافت.

شهردار شیراز با تأکید بر اهمیت طرح کلی مسترپلن پردیس ساختمان‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر بیان کرد: این مجموعه به گونه‌ای طراحی شده که مشابه آن در هیچ جای ایران، خاورمیانه و حتی در برخی نقاط جهان وجود ندارد و می‌تواند به محوطه‌ای گردشگری و پلازای شهری تبدیل شود.

وی افزود: اقدامات مشترکی نیز با اداره کل کتابخانه‌ها انجام شده است و پیش‌بینی می‌شود قبل از پایان سال، یک کتابخانه استاندارد در منطقه ۱۱ افتتاح شود تا سرانه خدمات کتابخانه‌ای در سطح شهر ارتقا یابد.

سرمایه‌ای ماندگار برای تقویت حکمرانی شهری

معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز نیز با اشاره به نقش مکمل شورای اسلامی شهر و شهرداری، این دو نهاد را به‌عنوان بازوی سیاست‌گذاری و نظارت از یک‌سو و اجرا و توسعه پروژه‌های عمرانی و خدمات‌رسانی از سوی دیگر معرفی کرد و گفت: اجرای پروژه‌های مشترک میان این دو مجموعه، آثار مثبت متعددی برای مدیریت شهری به همراه دارد.

محمدامین تصریح کرد: تجمیع فیزیکی این دو نهاد، نقش مؤثری در تسهیل تردد شهروندان، ارباب‌رجوع، کارشناسان و مدیران ایفا می‌کند و به‌طور طبیعی، موجب بهبود فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، افزایش انسجام سازمانی و ارتقای هماهنگی در مدیریت شهری خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز با تأکید بر نگاه راهبردی مدیریت ارشد شهرداری به این طرح‌ها افزود: پروژه‌هایی نظیر ساختمان‌های شماره یک و دو مجموعه شهرداری، مرکز همایش‌های شهر راز و همچنین پروژه‌های در دست اجرای شورای اسلامی شهر و مرکز فرهنگی مذهبی شهرداری، صرفاً طرح‌های عمرانی و خدماتی نیستند، بلکه به‌عنوان سرمایه‌هایی ارزشمند و ماندگار، نقش مهمی در ارتقا و تقویت حکمرانی شهری ایفا می‌کنند.

امین در ادامه با ارائه توضیحاتی درباره مشخصات فنی این پروژه‌ها بیان کرد: ساختمان شورای اسلامی شهر در هشت طبقه شامل پنج طبقه روی همکف، یک طبقه همکف و دو طبقه زیرزمین احداث خواهد شد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود طی مدت ۳۶ ماه به بهره‌برداری برسد.

به گفته وی، مجتمع فرهنگی مذهبی شهرداری نیز در سه طبقه شامل یک طبقه زیرزمین، یک طبقه همکف و یک طبقه روی همکف، با زیربنای ۲ هزار و ۸۰۰ متر مربع طراحی شده و قرار است در مدت ۲۴ ماه تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

معاون فنی و عمرانی شهردار شیراز در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این پروژه‌ها، گام مؤثری در جهت بهبود زیرساخت‌های مدیریت شهری و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان برداشته شود.

اهمیت مجتمع فرهنگی مذهبی در پروژه‌های شهری

عضو شورای شهر شیراز هم با اشاره به همکاری شورا و شهرداری در دوره ششم گفت: اقدامات انجام‌شده، به ویژه در حوزه فرهنگی، مورد توجه است و تأکید شورا صرفاً بر ساختمان شورا نیست بلکه بر ایجاد مجتمع فرهنگی مذهبی در این مکان است.

سیده مریم حسینی، افزود: این پروژه فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فعالیت‌های شهر ایفا کند و از مجموعه شهرداری که زمان‌بندی اجرای پروژه را ۲۴ ماه اعلام کرده‌اند، قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد پروژه با سرعت و زودتر از موعد به بهره‌برداری برسد.

