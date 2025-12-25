به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، عباس سالاری، رئیس اتاق تعاون هرمزگان با اشاره به افتتاح سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بندرعباس اظهار کرد: این نمایشگاه با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و مشارکت بخش‌های مرتبط، با حضور استاندار هرمزگان آغاز به کار کرده و امسال با رشد قابل توجه مشارکت نسبت به سال گذشته همراه بوده است.

وی افزود: میزان حضور شرکت‌ها در این دوره نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و در مجموع ۸۰ شرکت در نمایشگاه حضور دارند؛ این در حالی است که سال گذشته ۴۷ شرکت در این رویداد مشارکت داشتند.

رئیس اتاق تعاون هرمزگان هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی آخرین دستاوردهای تولیدکنندگان داخلی در حوزه صنعت ساختمان عنوان کرد و گفت: در کنار واحدهای تولیدی، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز حضور فعالی دارند که نقش مهمی در ارائه فناوری‌های نوین و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ایفا می‌کنند.

سالاری با دعوت از فعالان و علاقه‌مندان این حوزه خاطرنشان کرد: سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان بندرعباس از سوم تا ششم دی‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ میزبان بازدیدکنندگان است و فرصتی مناسب برای آشنایی با توانمندی‌های جدید صنعت ساختمان کشور فراهم کرده است.

