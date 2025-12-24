نخستین «جایزه بانوی علم ایران» به استاد افسانه صفوی مادر شیمی ایران اعطا شد

به گزارش ایلنا، رئیس دانشگاه شیراز در این مراسم با تأکید بر انتظارات گسترده از جامعه دانشگاهی، گفت: ارتقای سطح علمی کشور، حل مسائل جامعه و تربیت نخبگان نیازمند حمایت‌های جدی بیرونی به‌ویژه توجه به معیشت اعضای هیئت علمی است.

علیرضا افشاری‌فر با اشاره به برنامه‌های هفته پژوهش اظهار کرد: هر سال یک هفته به تقدیر از پژوهشگران استان اختصاص دارد که با همکاری استانداری فارس، مراسمی باشکوه برگزار و از پژوهشگران برتر استان تجلیل شد. امروز نیز مراسم تقدیر از پژوهشگران دانشگاه شیراز برگزار شده و نمونه‌ای از دستاوردهای علمی، مقالات و افتخارات این پژوهشگران ارائه شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز نیز در این مراسم گفت: به رغم کاهش کمی در شمار مقالات بین‌المللی کشور، اما پژوهش‌های این دانشگاه افت نکرده و ۴۷ درصد این مقالات در رده Q1 منتشر شده‌اند.

بهرام همتی نژاد افزود: طی سال‌های گذشته یک شیب نزولی در شمار پژوهش های بین‌المللی کشور وجود داشت اما از سال گذشته این شیب برگشته است.

وی ادامه داد: اما نقطه قوت پژوهش‌های انتشار یافته پژوهشگران دانشگاه شیراز مقالات کیفی است که به رغم کاهش کمیت، در میان ۱۰ درصد پژوهش های برتر قرار گرفته‌اند.

معاون دانشگاه شیراز بیان کرد: از یک‌هزار و ۹۰۰ مقاله چاپ شده در دانشگاه شیراز، ۴۷ درصد، مقالات Q1 بوده که نشان می‌دهد در کیفیت افت نداشته ایم.همتی نژاد اعلام کرد: در انتشارات نشریات به دنبال نمایه سازی و بین‌المللی کردن آنها هستیم و اکنون نیز پنج نشریه برای نمایه سازی انتخاب شده که شمار نشریات بین المللی نا به ۱۱ برسد.

وی ادامه داد: دانشگاه شیراز از نسل یک، ۲ و سه دانشگاهی گذر کرده و در نسل چهار و پنج به سوی حل مسائل جامعه گام برداشته است اما این به معنای رها کردن علوم پایه و نسل یک تا سه دانشگاهی نیست.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز گفت: این دانشگاه به سمت چرخه تبدیل دانش به ثروت حرکت کرده تا با نوآوری و فعالیت دانش بنیان به این مهم دست یابیم.همتی نژاد اعلام کرد: میزان تفاهم‌های پژوهشی دانشگاه شبراز نیز در یکسال گذشته دو برابر شده که امیدواریم در عمل نیز محقق شود.

معاون دانشگاه شیراز با اشاره به کمبود تجهیزات دانشگاهی و آزمایشگاهی، بیان کرد: اما امور مالی از بودجه پژوهش کم نگذاشته و بودجه پژوهشی ۷۰ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: گرنت های پژوهشی سالانه دانشگاه شیراز برای اعضای هیات علمی نیز ۵۰ درصد افزایش یافته است.

همتی نژاد ادامه داد: در زمینه توسعه فعالیت دانش بنیان در دانشگاه شیراز نیز گفت: تفاهم راه‌اندازی پردیس علم و فناوری در دانشگاه، با پارک علم و فناوری شیراز منعقد شده و به زودی اقدام می‌شود تا در دانشگاه پارک علم و فناوری داشته باشیم.

۱۴ کتاب و ۹ محصول فناورانه در دانشگاه شیراز رونمایی شد

در ادامه با حضور معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده از ۱۴ عنوان کتاب و ۹ محصول فناورانه جدید دانشگاه شیراز رونمایی شد.

این کتاب‌ها حاصل فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعضای هیات‌علمی و پژوهشگران دانشگاه شیراز بوده و طیف متنوعی از رشته‌های علوم انسانی، فنی مهندسی و علوم پایه را در بر می‌گیرد.

همچنین از مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان که با تکیه بر تخصص داخلی به تولید محصول پرداخته‌اند، تجلیل شد.

این محصولات عبارتند از:

۱. بهمن احمدی (مدیرعامل پردازش راز ایمن ارم): رونمایی از سامانه کمک به تشخیص بیماری‌های قلبی با استفاده از هوش مصنوعی.

۲. دکتر روزبه اعیانی (مدیرعامل برهان فناوران ایرانیان): ارائه دستگاه بالانس روتورها با دقت فوق‌العاده ۰۱/ (احتمالاً ۰.۰۱).

۳. دکتر راضیه پروانه (مدیرعامل کیمیا پژوهان ناژو): توسعه بسته تخصصی افزایش طول عمر گل‌های شاخه‌بریده.

۴. فاطمه لک‌زاده (مدیرعامل پردازشگران زبان ویرا): معرفی سامانه ارزیابی نگارش و ویرایش پایان‌نامه‌ها، با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایستاک).

نکوداشت استاد افسانه صفوی مادر شیمی ایران

در ادامه این مراسم نخستین دوره «جایزه بانوی علم ایران: نکوداشت استاد افسانه صفوی» به برگزیدگان اعطا شد.

این جایزه که ازسوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز طراحی شده است، با هدف تجلیل از بانوان پژوهشگری اهدا می‌شود که فراتر از وظایف شغلی، فعالیت‌های شاخص و ماندگاری در حوزه‌های علوم پایه، علوم انسانی، علوم زیستی و مهندسی داشته‌اند.

در این مراسم، هیئت داوران نتایج اولین دوره این جایزه مهم را اعلام کرد که در آن منتخب نخستین دوره جایزه بانوی علم ایران: آزاده تجردی، استاد شیمی دانشگاه علم و صنعت، به‌عنوان منتخب اصلی این دوره شناخته شد.همچنین منتخب جوان شایسته تقدیر: مهشید خرازی‌های اصفهانی، عضو هیئت‌علمی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان، به‌عنوان منتخب جوان این دوره شایسته تقدیر قرار گرفت.

گفتنی است؛ پروفسور افسانه صفوی، ملقب به مادر شیمی ایران و استاد پیشکسوت دانشگاه شیراز، از نوابغ شیمی و چهره ماندگار ایران‌زمین (زاده ۱۳۳۴ در شیراز) است. وی موفق شد در رشته شیمی تجزیه به گستره وسیعی از پژوهش‌های پایه پرداخته و جوایز متعدد ملی و بین‌المللی را کسب کند.

