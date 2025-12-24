مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری البرز مطرح کرد:
البرز در آستانه تبدیلشدن به کریدور صادراتی ایران به عمان/۴۸ واحد تولیدی استان دارای مجوز صادرات هستند
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری البرز با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و موقعیت راهبردی این استان گفت: البرز این توان را دارد که به یکی از مسیرهای اصلی صادرات ایران به کشور عمان و بازارهای منطقهای تبدیل شود؛ ظرفیتی که با فعال بودن ۴۸ واحد تولیدی دارای مجوز صادرات، بیش از پیش تقویت شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، میرابراهیم صدیق در همایش «عمان؛ دروازه استراتژیک سرمایهگذاری و صادرات ایران به بازارهای آفریقا و خلیج فارس» با قدردانی از نقش صنعتگران و صادرکنندگان استان اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش، معرفی توانمندیها و فرصتهای صادراتی استان البرز و فراهمسازی بستر ارتباط مؤثر میان فعالان اقتصادی و بازارهای هدف خارجی است.
وی با اشاره به ظرفیت بالفعل صادراتی استان افزود: در حال حاضر حدود ۴۸ واحد تولیدی در استان البرز دارای مجوز صادرات هستند و سفر اخیر استاندار البرز به کشور عمان، زمینهای مناسب برای برگزاری همایش ایران–عمان با رویکرد توسعه صادرات فراهم کرد. بر اساس تأکید استاندار، معرفی هدفمند کشورهای همسایه به تجار و فعالان اقتصادی استان در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری البرز، ارزآوری را یکی از مهمترین نیازهای اقتصادی کشور دانست و گفت: صادرکنندگان، بازیگران اصلی و خط مقدم اقتصاد کشور محسوب میشوند که میتوانند نقش تعیینکنندهای در رشد و پایداری اقتصادی ایفا کنند. استان البرز با برخورداری از مزیتهای رقابتی، ظرفیت اثرگذاری در سطح ملی و حتی منطقهای را دارد.
صدیق با اشاره به موقعیت جغرافیایی و زیرساختی استان البرز تصریح کرد: نزدیکی به پایتخت، دسترسی مناسب به شبکههای حملونقل و تمرکز صنایع مهمی همچون صنایع غذایی، دارویی، تجهیزات پزشکی و سایر بخشهای صنعتی، این استان را به بستری مناسب برای صادرات مستقیم و همچنین انتقال توانمندیهای سایر استانها به بازارهای خارجی تبدیل کرده است.
وی کشور عمان را یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران برشمرد و افزود: روابط سیاسی و اقتصادی مطلوب میان دو کشور سبب شده عمان به عنوان یک مسیر امن و مؤثر برای دسترسی به بازار کشورهای آفریقایی، حوزه خلیج فارس و دیگر بازارهای منطقهای مطرح شود.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری البرز در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریت استان، شامل استانداری، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و ادارهکل سرمایهگذاری، آمادگی کامل برای حمایت، همراهی و تسهیل مسیر فعالیت تجار و فعالان اقتصادی را دارد تا توسعه صادرات استان با مشارکت بخش خصوصی و پشتیبانی حاکمیت بهصورت مستمر دنبال شود.