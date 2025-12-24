به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، میرابراهیم صدیق در همایش «عمان؛ دروازه استراتژیک سرمایه‌گذاری و صادرات ایران به بازارهای آفریقا و خلیج فارس» با قدردانی از نقش صنعتگران و صادرکنندگان استان اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش، معرفی توانمندی‌ها و فرصت‌های صادراتی استان البرز و فراهم‌سازی بستر ارتباط مؤثر میان فعالان اقتصادی و بازارهای هدف خارجی است.

وی با اشاره به ظرفیت بالفعل صادراتی استان افزود: در حال حاضر حدود ۴۸ واحد تولیدی در استان البرز دارای مجوز صادرات هستند و سفر اخیر استاندار البرز به کشور عمان، زمینه‌ای مناسب برای برگزاری همایش ایران–عمان با رویکرد توسعه صادرات فراهم کرد. بر اساس تأکید استاندار، معرفی هدفمند کشورهای همسایه به تجار و فعالان اقتصادی استان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز، ارزآوری را یکی از مهم‌ترین نیازهای اقتصادی کشور دانست و گفت: صادرکنندگان، بازیگران اصلی و خط مقدم اقتصاد کشور محسوب می‌شوند که می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد و پایداری اقتصادی ایفا کنند. استان البرز با برخورداری از مزیت‌های رقابتی، ظرفیت اثرگذاری در سطح ملی و حتی منطقه‌ای را دارد.

صدیق با اشاره به موقعیت جغرافیایی و زیرساختی استان البرز تصریح کرد: نزدیکی به پایتخت، دسترسی مناسب به شبکه‌های حمل‌ونقل و تمرکز صنایع مهمی همچون صنایع غذایی، دارویی، تجهیزات پزشکی و سایر بخش‌های صنعتی، این استان را به بستری مناسب برای صادرات مستقیم و همچنین انتقال توانمندی‌های سایر استان‌ها به بازارهای خارجی تبدیل کرده است.

وی کشور عمان را یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران برشمرد و افزود: روابط سیاسی و اقتصادی مطلوب میان دو کشور سبب شده عمان به عنوان یک مسیر امن و مؤثر برای دسترسی به بازار کشورهای آفریقایی، حوزه خلیج فارس و دیگر بازارهای منطقه‌ای مطرح شود.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری البرز در پایان تأکید کرد: مجموعه مدیریت استان، شامل استانداری، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و اداره‌کل سرمایه‌گذاری، آمادگی کامل برای حمایت، همراهی و تسهیل مسیر فعالیت تجار و فعالان اقتصادی را دارد تا توسعه صادرات استان با مشارکت بخش خصوصی و پشتیبانی حاکمیت به‌صورت مستمر دنبال شود.

