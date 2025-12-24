ثت احوال گیلان الگویی موفق در ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس در این دیدار، با قدردانی از عملکرد اداره کل ثبت احوال استان در توسعه دولت الکترونیک، ارائه خدمات غیرحضوری و هوشمند و دسترسی سریع به داده‌های دقیق آماری و اشاره به کاهش مراجعات حضوری مردم برای دریافت خدمات، گفت: توسعه خدمات الکترونیکی علاوه بر تسهیل امور شهروندان، موجب افزایش بهره وری دستگاه‌های اجرایی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی شده است.

وی با تأکید بر نقش مدیران و کارشناسان ثبت احوال در روند این توسعه، افزود: همکاران این مجموعه در ارائه آمار‌های دقیق و به روز، عملکرد قابل قبولی ارائه کرده‌اند و هر زمان که نیاز به اطلاعات آماری بوده، داده‌ها به‌صورت سریع و دقیق ارائه شد که این موضوع نشان‌دهنده هماهنگی، انسجام و روحیه همکاری در مجموعه ثبت احوال گیلان است.

امید به زندگی در استان بالاتر از میانگین کشوری است

استاندار گیلان با اشاره به روند کاهشی جمعیت استان، گفت: برای نخستین‌بار قدر مطلق جمعیت گیلان کاهش یافته و این روند در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت، با این حال افزایش مرگ و میر در استان، کمتر از میانگین کشور است که بالا بودن امید به زندگی در گیلان را نشان می‌دهد.

هادی حق شناس با اشاره به نقش کلیدی ثبت احوال در نظام تصمیم‌سازی کشور گفت: بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های کلان، مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات ثبت احوال به عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی داده‌محور انجام می‌شود و گاهی آثار آن پس از سال‌ها نمایان می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی صحیح بدون آمار معتبر امکان‌پذیر نیست، افزود: بررسی داده‌های آماری در حوزه‌هایی مانند جمعیت، سلامت و محیط زیست می‌تواند زمینه‌های تصمیم‌گیری درست را فراهم کند، همان‌گونه که تکیه بر داده‌های علمی در موضوع پسماند نشان می‌دهد دفن زباله در گیلان به دلیل شرایط محیطی و نفوذ شیرابه‌ها به منابع آب و خاک، راهکار مناسبی نیست.

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت توجه به جزئیات آماری، افزود: حتی تغییرات جزئی در اعداد و شاخص‌ها می‌تواند پیامد‌های بزرگ اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی به همراه داشته باشد و ثبت احوال با ارائه آمار دقیق، نقش تعیین‌کننده‌ای در ترسیم آینده استان و کشور ایفا می‌کند.

