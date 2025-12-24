زلزله ۳.۵ ریشتری کازرون فارس را لرزاند

به گزارش ایلنا، این زمین‌لرزه ساعت ۱۳:۳۸ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۵۱.۵۷ طول شرقی و ۲۹.۷ عرض شمالی به ثبت رسید.

بر اساس گزارش‌های اولیه، کانون این زلزله در فاصله ۱۱ کیلومتری کازرون، ۱۶ کیلومتری نودان، ۱۷ کیلومتری قائمیه و ۹۲ کیلومتری شیراز قرار داشته است.

تا این لحظه گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه اعلام نشده است.





