زلزله ۳.۵ ریشتری کازرون فارس را لرزاند
زمینلرزهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ظهر امروز چهارشنبه سوم دیماه، حوالی شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.
به گزارش ایلنا، این زمینلرزه ساعت ۱۳:۳۸ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۵۱.۵۷ طول شرقی و ۲۹.۷ عرض شمالی به ثبت رسید.
بر اساس گزارشهای اولیه، کانون این زلزله در فاصله ۱۱ کیلومتری کازرون، ۱۶ کیلومتری نودان، ۱۷ کیلومتری قائمیه و ۹۲ کیلومتری شیراز قرار داشته است.
تا این لحظه گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمینلرزه اعلام نشده است.