زلزله ۳.۵ ریشتری کازرون فارس را لرزاند

کد خبر : 1732506
زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ظهر امروز چهارشنبه سوم دی‌ماه، حوالی شهرستان کازرون در استان فارس را لرزاند.

به گزارش ایلنا، این زمین‌لرزه ساعت ۱۳:۳۸ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در مختصات جغرافیایی ۵۱.۵۷ طول شرقی و ۲۹.۷ عرض شمالی به ثبت رسید.

بر اساس گزارش‌های اولیه، کانون این زلزله در فاصله ۱۱ کیلومتری کازرون، ۱۶ کیلومتری نودان، ۱۷ کیلومتری قائمیه و ۹۲ کیلومتری شیراز قرار داشته است.

تا این لحظه گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه اعلام نشده است.


 

