سرپرست فرمانداری خبرداد:

انتخاب اعضای هیآت اجرایی شورای چُرام در انتخابات شوراها و روستاها

سرپرست فرمانداری شهرستان چُرام در استان کهگیلویه و بویراحمد، اعضاء هیات اجرایی هفتمین انتخابات شورای شهر چرام این شهرستان را هشت نفر اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، "سیدعلی وفایی مقدم"  گفت: در اجرای تبصره (۲) ماده (۴۷) قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی انتخابات، جلسه معتمدین هیات اجرایی انتخابات شهرستان چرام با حضور اعضای اداری هیئت اجرایی و اعضای هیئت نظارت شهرستان برگزار شد.

وی افزود: معتمدان حاضر پس از رأی‌گیری، هشت نفر را به‌عنوان اعضای اصلی هیات اجرایی انتخاب کردند.

سرپرست فرمانداری شهرستان چُرام در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: آقایان  علی زمانی، امیرحسین دانایی، عطالله حدادی، محمدنبی جوکار، منصور درخشانی، حمید حاجتی، حمدالله بهشت فر و محمدرضا طسوجی بعنوان مُعتمدان اصلی هیات اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر چرام انتخاب شدند.

وفایی مقدم افزود: همچنین معزالدین تقوی، مجید پریداد، مهمد گندم کار، محمد مرادپور و شیروان رضایی بعنوان معتمدان علی‌البدل این هیات انتخاب شدند.

به گزاش ایلنا، انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می شود.

