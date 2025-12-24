مدیرکل تأمین اجتماعی استان مازندران:
تأمین اجتماعی پشتیبان واقعی بازنشستگان و تضمین عدالت اجتماعی
مدیرکل تأمین اجتماعی استان مازندران اعلام کرد: منابع سازمان باید بهدرستی مدیریت شود تا حمایت واقعی از بازنشستگان تضمین شود و عدالت اجتماعی در کشور محقق گردد.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، حسن فلاح در چهاردهمین اردوی زیارتی و آموزشی هیأتمدیره کانونهای بازنشستگان و مستمریبگیران با توضیح درباره ساختار درآمد و هزینه سازمان اظهار کرد: تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که بهعنوان امانتدار حق بیمه کارگران عمل میکند و هیچ نهادی اجازه سوءاستفاده از منابع آن را ندارد.
وی با اشاره به کمبود منابع، تورم ساختاری و بدهیهای دولت افزود: این شرایط اجرای کامل تعهدات قانونی را با چالش مواجه کرده و بسیاری از بازنشستگان برای تأمین نیازهای درمانی خود به بیمه تکمیلی روی آوردهاند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان آمارهای کلیدی را تشریح کرد: حدود ۶۲ درصد جمعیت مازندران تحت پوشش سازمان قرار دارند و بیش از ۴۳۱ هزار نفر مستمریبگیر در استان زندگی میکنند. همچنین سازمان از کارفرمایان استان ۳۳۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارد که وصول به موقع آن میتواند رفاه بازنشستگان را تضمین کند.
فلاح در پایان بر اهمیت پاسخگویی و شفافیت سازمان تأکید کرد و افزود: خدمات و تعهدات سازمان باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینههای معیشت پرداخت شود و حفظ کرامت بازنشستگان اولویت اصلی است.