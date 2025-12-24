خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تأمین اجتماعی استان مازندران:

تأمین اجتماعی پشتیبان واقعی بازنشستگان و تضمین عدالت اجتماعی

تأمین اجتماعی پشتیبان واقعی بازنشستگان و تضمین عدالت اجتماعی
کد خبر : 1732483
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان مازندران اعلام کرد: منابع سازمان باید به‌درستی مدیریت شود تا حمایت واقعی از بازنشستگان تضمین شود و عدالت اجتماعی در کشور محقق گردد.

 به گزارش ایلنا از خراسان رضوی،  حسن فلاح در چهاردهمین اردوی زیارتی و آموزشی هیأت‌مدیره کانون‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران با توضیح درباره ساختار درآمد و هزینه سازمان اظهار کرد: تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است که به‌عنوان امانت‌دار حق بیمه کارگران عمل می‌کند و هیچ نهادی اجازه سوءاستفاده از منابع آن را ندارد.

وی با اشاره به کمبود منابع، تورم ساختاری و بدهی‌های دولت افزود: این شرایط اجرای کامل تعهدات قانونی را با چالش مواجه کرده و بسیاری از بازنشستگان برای تأمین نیازهای درمانی خود به بیمه تکمیلی روی آورده‌اند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان آمارهای کلیدی را تشریح کرد: حدود ۶۲ درصد جمعیت مازندران تحت پوشش سازمان قرار دارند و بیش از ۴۳۱ هزار نفر مستمری‌بگیر در استان زندگی می‌کنند. همچنین سازمان از کارفرمایان استان ۳۳۰۰ میلیارد تومان مطالبه دارد که وصول به موقع آن می‌تواند رفاه بازنشستگان را تضمین کند.

فلاح در پایان بر اهمیت پاسخگویی و شفافیت سازمان تأکید کرد و افزود: خدمات و تعهدات سازمان باید بر اساس نرخ واقعی تورم و هزینه‌های معیشت پرداخت شود و حفظ کرامت بازنشستگان اولویت اصلی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا