مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان:
امکانات هلال احمر در تمامی شهرستان های آذربایجان غربی پراکنده است/افزوده شدن ۵۵دستگاه خودروی امدادی و اداری به ناوگان هلال احمر استان
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی از افزوده شدن ۵۵ دستگاه خودروی امدادی و اداری به هلال احمر استان خبر داد و گفت: امکانات در تمامی شهرستان های استان پراکنده شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید محبوبی، در آیین تقدیر از امدادگران هلال احمر استان اظهار داشت: تبدیل وضعیت امدادگران و ارتقای توان عملیاتی جمعیت از جمله اقدامات مهمی بود که محقق شد.
وی به اضافه شدن ۵۵دستگاه خودروی امدادی و اداری به ناوگان هلال احمر استان گفت:امکانات در شهرستان های استان پراکنده شده است.
محبوبی با بیان اینکه انبارهای امدادی هلال احمر استان مملو از کالاهای امدادی است گفت: ساختمان ستادی نیز پس از ۱۸ سال نیمه کاره ماندن هم اکنون از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و در اردیبهشت ماه سال آینده افتتاح خواهد شد.
به گفته مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی،پایگاههای امداد جادهای استان ۳۶درصد افزایش پیدا کرده است.