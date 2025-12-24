امکانات هلال احمر در تمامی شهرستان های آذربایجان غربی پراکنده است/افزوده شدن ۵۵دستگاه خودروی امدادی و اداری به ناوگان هلال احمر استان

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید محبوبی، در آیین تقدیر از امدادگران هلال احمر استان اظهار داشت: تبدیل وضعیت امدادگران و ارتقای توان عملیاتی جمعیت از جمله اقدامات مهمی بود که محقق شد.

وی به اضافه شدن ۵۵دستگاه خودروی امدادی و اداری به ناوگان هلال احمر استان گفت:امکانات در شهرستان های استان پراکنده شده است.

محبوبی با بیان اینکه انبارهای امدادی هلال احمر استان مملو از کالاهای امدادی است گفت: ساختمان ستادی نیز پس از ۱۸ سال نیمه کاره ماندن هم اکنون از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و در اردیبهشت ماه سال آینده افتتاح خواهد شد‌.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی،پایگاه‌های امداد جاده‌ای استان ۳۶درصد افزایش پیدا کرده است.

