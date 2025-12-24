خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان:

امکانات هلال احمر در تمامی شهرستان های آذربایجان غربی پراکنده است/افزوده شدن ۵۵دستگاه خودروی امدادی و اداری به ناوگان هلال احمر استان

امکانات هلال احمر در تمامی شهرستان های آذربایجان غربی پراکنده است/افزوده شدن ۵۵دستگاه خودروی امدادی و اداری به ناوگان هلال احمر استان
کد خبر : 1732478
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی از افزوده شدن ۵۵ دستگاه خودروی امدادی و اداری به هلال احمر استان خبر داد و گفت: امکانات در تمامی شهرستان های استان پراکنده شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید محبوبی، در آیین تقدیر از امدادگران هلال احمر استان اظهار داشت: تبدیل وضعیت امدادگران و ارتقای توان عملیاتی جمعیت از جمله اقدامات مهمی بود که محقق شد.

وی به اضافه شدن ۵۵دستگاه خودروی امدادی و اداری به ناوگان هلال احمر استان گفت:امکانات در شهرستان های استان پراکنده شده است.

محبوبی با بیان اینکه انبارهای امدادی هلال احمر استان مملو از کالاهای امدادی است گفت: ساختمان ستادی نیز پس از ۱۸ سال نیمه کاره ماندن هم اکنون از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و در اردیبهشت ماه سال آینده افتتاح خواهد شد‌.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی،پایگاه‌های امداد جاده‌ای استان ۳۶درصد افزایش پیدا کرده است.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
