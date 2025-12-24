خبرگزاری کار ایران
مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد؛

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در فارس با حضور بیش از ۱۳ هزار داوطلب

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی در روزهای ۴ و ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ در شیراز خبر داد و گفت: بیش از ۱۳ هزار داوطلب در این آزمون شرکت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبدالهی با اعلام خبر برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در فارس اظهار کرد: آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی با هدف تعیین صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان صدور پروانه اشتغال به کار در رشته‌های هفت‌گانه مهندسی ساختمان، به‌صورت تستی و طراحی معماری برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره از آزمون، مجموعاً ۱۳ هزار و ۵۰۱ نفر شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۳۱۷ نفر مرد و ۳ هزار و ۱۸۴ نفر زن هستند و آزمون در سه نوبت صبح و عصر پنج‌شنبه و صبح جمعه برگزار خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به توزیع رشته‌ها در نوبت‌های مختلف آزمون گفت: آزمون صبح پنج‌شنبه ویژه رشته‌هایی از جمله عمران (محاسبات)، معماری (نظارت)، نقشه‌برداری، شهرسازی، ترافیک و کلیه رشته‌های کاردانی است و آزمون عصر پنج‌شنبه و روز جمعه نیز به سایر رشته‌های صلاحیت اجرا، نظارت و طراحی اختصاص دارد.

عبدالهی تأکید کرد: داوطلبان موظف‌اند با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکس‌دار و پرینت کارت ورود به جلسه در آزمون حضور یابند و از همراه داشتن هرگونه وسیله هوشمند از جمله تلفن همراه، تبلت و ساعت هوشمند خودداری کنند، چرا که این موارد تخلف محسوب شده و با متخلفان طبق ضوابط برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: درب حوزه‌های آزمون در نوبت صبح رأس ساعت ۷:۳۰ و در نوبت عصر رأس ساعت ۱۴:۳۰ بسته می‌شود و داوطلبان باید با توجه به موقعیت مکانی حوزه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی، برنامه‌ریزی لازم برای حضور به‌موقع در محل آزمون را داشته باشند.

