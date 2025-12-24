برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در فارس با حضور بیش از ۱۳ هزار داوطلب

به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبدالهی با اعلام خبر برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در فارس اظهار کرد: آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی با هدف تعیین صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان صدور پروانه اشتغال به کار در رشته‌های هفت‌گانه مهندسی ساختمان، به‌صورت تستی و طراحی معماری برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره از آزمون، مجموعاً ۱۳ هزار و ۵۰۱ نفر شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۱۰ هزار و ۳۱۷ نفر مرد و ۳ هزار و ۱۸۴ نفر زن هستند و آزمون در سه نوبت صبح و عصر پنج‌شنبه و صبح جمعه برگزار خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با اشاره به توزیع رشته‌ها در نوبت‌های مختلف آزمون گفت: آزمون صبح پنج‌شنبه ویژه رشته‌هایی از جمله عمران (محاسبات)، معماری (نظارت)، نقشه‌برداری، شهرسازی، ترافیک و کلیه رشته‌های کاردانی است و آزمون عصر پنج‌شنبه و روز جمعه نیز به سایر رشته‌های صلاحیت اجرا، نظارت و طراحی اختصاص دارد.

عبدالهی تأکید کرد: داوطلبان موظف‌اند با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکس‌دار و پرینت کارت ورود به جلسه در آزمون حضور یابند و از همراه داشتن هرگونه وسیله هوشمند از جمله تلفن همراه، تبلت و ساعت هوشمند خودداری کنند، چرا که این موارد تخلف محسوب شده و با متخلفان طبق ضوابط برخورد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: درب حوزه‌های آزمون در نوبت صبح رأس ساعت ۷:۳۰ و در نوبت عصر رأس ساعت ۱۴:۳۰ بسته می‌شود و داوطلبان باید با توجه به موقعیت مکانی حوزه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی، برنامه‌ریزی لازم برای حضور به‌موقع در محل آزمون را داشته باشند.

