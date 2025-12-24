معاون سیاسی استاندار فارس:
نگاه باز در بررسی صلاحیتها مشارکت در انتخابات را افزایش میدهد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس با اشاره به اهمیت جایگاه شوراها در نظام جمهوری اسلامی، بر ضرورت همگرایی و تعامل هیئتهای نظارت و هیئتهای اجرایی برای تحقق مأموریت های ارزشمند نظام تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجتاله رضایی در همایش اعضا و رؤسای هیئتهای نظارت شهرستانهای فارس بر انتخابات شوراها، با بیان شرایط حساس داخلی و بینالمللی، نقش مردم را بهعنوان اصلیترین مولفه امنیت پایدار مورد توجه قرارداد و تصریح کرد: مبنای نظام جمهوری اسلامی بر مردمسالاری است و همین حضور و مشارکت مردمی در بزنگاههای تاریخی موجب پیروزی بر نظامهای استبدادی و ناکام گذاشتن راهبردهای دشمنان شده است.
رضایی با اشاره به تجربههای گذشته در عرصه انتخابات، بر اهمیت حفظ جایگاه شوراها بهعنوان رکن مردمسالاری در قانون اساسی تأکید کرد و افزود: مشارکت مردمی در انتخابات سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی است و نباید آن را به نفع جریان یا فردی خاص هزینه کرد.
معاون استاندار فارس با اشاره به راهبرد دشمنان در تلاش برای کاهش مشارکت مردمی، بر ضرورت توجه ویژه به صلاحیت ها و ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی برای حضور گسترده مردم در انتخابات تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: مشارکت مردمی در انتخابات به مثابه پشتوانهای عظیم برای نظام جمهوری اسلامی ارزشمندتر از هر ابزار قدرت سختافزاری است.
وی همچنین بر تقویت اصل تحزب در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و افزایش همگرایی و تعامل میان مسئولان و دستاندرکاران انتخابات تأکید کرد و افزود: هنر مدیریت در شرایط کنونی، ارتقای مشارکت و اعتماد عمومی است و یکی از مولفههای افزایش مشارکت نگاه باز و مثبت در فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان می باشد.
این همایش با حضور اعضا و رؤسای هیئتهای نظارت شهرستانهای فارس برگزار شد و در پایان از تلاشهای مسئولان و دستاندرکاران برگزاری این نشست تقدیر به عمل آمد.