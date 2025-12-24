به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در دیدار با رئیس هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای استان فارس که با هدف بررسی راهکارهای مشترک برای صیانت، احیا و معرفی ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین میراث‌های فرهنگی ایران برگزار شد، افزود: اداره‌کل میراث فرهنگی فارس آمادگی دارد با همکاری هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای استان، در زمینه شناسایی، مستندسازی، مرمت و احیای زورخانه‌های تاریخی، به‌ویژه زورخانه‌های کهن جنوب کشور، اقدامات مؤثری انجام دهد

رئیس هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای استان فارس نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادی گفت: تعامل میان جامعه ورزش پهلوانی و مجموعه میراث فرهنگی می‌تواند بستر مناسبی برای حفظ آیین‌ها، آداب و ارزش‌های وابسته به زورخانه و انتقال آن به نسل جوان فراهم آورد.

سید حسن حسینی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان فارس افزود:زورخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان فضاهایی زنده از فرهنگ ایرانی در کنار آثار تاریخی، در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی استان معرفی شوند و نقش مهمی در آشنایی گردشگران داخلی و خارجی با منش پهلوانی ایفا کنند.

در این دیدار، دو طرف بر ضرورت تدوین و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک تأکید کردند تفاهم‌نامه‌ای که محورهایی چون ثبت و ارزش‌گذاری میراث زورخانه‌ای، مرمت زورخانه‌های تاریخی، بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری فرهنگی و ترویج مفاهیم جوانمردی و فتوت در میان نسل جوان را دنبال خواهد کرد.

