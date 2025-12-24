خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبرداد؛

احیای زورخانه‌های تاریخی فارس با همکاری میراث فرهنگی و هیأت پهلوانی

احیای زورخانه‌های تاریخی فارس با همکاری میراث فرهنگی و هیأت پهلوانی
کد خبر : 1732455
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس گفت: ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای صرفاً یک فعالیت ورزشی نیست، بلکه جلوه‌ای از اخلاق، فتوت، جوانمردی و فرهنگ اصیل ایرانی است که باید به‌عنوان میراثی زنده مورد حمایت و توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در دیدار با  رئیس هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای استان فارس که با هدف بررسی راهکارهای مشترک برای صیانت، احیا و معرفی ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین میراث‌های فرهنگی ایران برگزار شد، افزود:  اداره‌کل میراث فرهنگی فارس آمادگی دارد با همکاری هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای استان، در زمینه شناسایی، مستندسازی، مرمت و احیای زورخانه‌های تاریخی، به‌ویژه زورخانه‌های کهن جنوب کشور، اقدامات مؤثری انجام دهد

رئیس هیأت پهلوانی و زورخانه‌ای استان فارس  نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادی گفت: تعامل میان جامعه ورزش پهلوانی و مجموعه میراث فرهنگی می‌تواند بستر مناسبی برای حفظ آیین‌ها، آداب و ارزش‌های وابسته به زورخانه و انتقال آن به نسل جوان فراهم آورد.

سید حسن حسینی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان فارس افزود:زورخانه‌ها می‌توانند به‌عنوان فضاهایی زنده از فرهنگ ایرانی در کنار آثار تاریخی، در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی استان معرفی شوند و نقش مهمی در آشنایی گردشگران داخلی و خارجی با منش پهلوانی ایفا کنند.

در این دیدار، دو طرف بر ضرورت تدوین و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک تأکید کردند تفاهم‌نامه‌ای که محورهایی چون ثبت و ارزش‌گذاری میراث زورخانه‌ای، مرمت زورخانه‌های تاریخی، بهره‌گیری از ظرفیت گردشگری فرهنگی و ترویج مفاهیم جوانمردی و فتوت در میان نسل جوان را دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا