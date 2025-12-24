خبرگزاری کار ایران
مدیرکل سیاسی استانداری قزوین:

ایران‌ 120 سال سابقه برگزاری انتخابات دارد

ایران‌ 120 سال سابقه برگزاری انتخابات دارد
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری قزوین گفت: ایران‌ 120 سال سابقه برگزاری انتخابات و قانون گزاری و عدالتخانه و انجمن شهر و ده را در پیشنه و گذشته خود دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نصیری صبح امروز  در جمع معتمدین و متنفذین بخش مرکزی تاکستان گفت: ایران‌ 120 سال سابقه برگزاری انتخابات و قانون گزاری و عدالتخانه و انجمن شهر و ده را در پیشنه و گذشته خود دارد

وی افزود: درحالی که برخی کشورها هنوز هم نه انتخاباتی برگزار می کنند، نه مجلس قانون گزاری دارند و نه انجمن شهر و روستایی دارند، و تصمیمات کشور با مجالس مشورتی و شورای ریش سفیدان و لویی جرگه اتخاذ می گردد ایران تجربه 24 مجلس قبل از انقلاب و چند دوره انجمن شهر و روستا و 12 مجلس پس از انقلاب و 6 دوره شورای شهر و روستا و 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را پس از انقلاب تجربه کرده است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری در این نشست که با حضور سلمانی فرماندار تاکستان و رحمانی بخشداری مرکزی برگزار شد، گفت: شورای شهر و روستا مهمترین رکن تصمیم گیری در مدیریت شهری و روستایی است و اثرات تصمیم شوراها مستقیما به زندگی روزانه مردم مرتبط می شود .

نصیری اضافه کرد: شورای شهر و روستا مجلس قانون گزاری محلی است و هیچ تصمیم و اقدامی به اندازه تصمیمات و اقدامات شوراها در رفاه و آسایش و معیشت مردم تاثیر گزار نیست بنابراین مردم در انتخاب افراد و نمایندگان خود در شورا باید نهایت دقت را داشته باشند و فواید شورای خوب و شورای بد را از عملکرد آنان تشخیص دهند.

نصیری در پایان گفت: انتخابات امر ملی و همگانی است، به گروه، جناح، طیف و طبقه خاصی تعلق ندارد، مخاطب انتخابات کل ملت ایران است و همه مردم محق هستند از این حق استفاده کنند و با استقلال و اقتدار از در اختیار قرار دادن رای خود نزد دیگران پاسداری و حفاظت کنند.

