به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، قدرت‌الله مهدیخانی صبح امروز در جلسه کارگروه سیل گفت: این طرح در مرداد ماه از طریق وزیر کشور به استان ابلاغ و به تمامی دستگاه‌های اجرایی ارسال شد که انتظار می‌رود اقدامات لازم برای بومی‌سازی و عملیاتی کردن آن در سطح استان انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین تصریح کرد: این طرح ملی باید بر اساس شرایط و نیاز‌های محلی استان قزوین تطبیق و اجرا شود.

وی اظهار داشت: دستگاه‌های مرتبط باید نقطه‌نظرات خود را برای ما ارسال کنند تا کار جدی بر روی این طرح آغاز شود. بحث بومی‌سازی، مستندسازی و علت‌یابی حوادث از ارکان اصلی موفقیت آن است.

مهدیخانی در ادامه به اسناد بالادستی این طرح اشاره کرد و گفت: سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون مدیریت بحران مصوب سال 1398 و دستورالعمل کنترل آب‌های سطحی سیل، از جمله مبانی قانونی و اجرایی آن هستند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با همکاری اعضای کارگروه، سند ملی کاهش خطر حوادث و سوانح» برای استان قزوین آماده و به تهران ارسال شده است.

وی خواستار بازنگری فوری در مسئله ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها و همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیشگیری از بحران‌های آتی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به روند اجرایی‌سازی طرح پاسخ به سیل، خواستار دریافت نقطه‌نظرات دستگاه‌های اجرایی و مشخص شدن دبیرخانه مرکزی این طرح شد.

مهدیخانی افزود: متأسفانه یکی از ضعف‌ها این است که پس از ارائه خدمت و مدیریت یک حادثه، مانند سیل در یک منطقه، فرآیند آسیب‌شناسی و درس‌آموزی را به فراموشی می‌سپاریم. در حالی که انتظار می‌رود تمامی اقدامات و تجربیات به دقت مستندسازی شوند.

مدیرکل مدیریت بحران استان با اشاره به نقش پیش‌آگاهی، تصریح کرد: هدف این است که زمانی که هواشناسی وقوع بارندگی شدید را اعلام می‌کند، به‌وضوح بدانیم نقاط ضعف و مشکل‌های احتمالی در کدام بخش‌ها قرار دارد تا بتوانیم به طور هدفمند و کارآمد وارد عمل شویم.

