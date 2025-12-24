دستگیری یک کلاهبردار فروش سکههای تقلبی و یک عامل تیراندازی در اهواز
فرمانده انتظامی شهرستان اهواز از دستگیری یک کلاهبردار حرفهای در زمینه توزیع سکههای طلای تقلبی و همچنین بازداشت عامل تیراندازی ناشی از اختلاف خانوادگی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ کیومرث کشوری، امروز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر کلاهبرداری و توزیع سکههای طلای تقلبی توسط فردی سودجو، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی با حضور در بازار منطقه کمپلو و انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، مستندات لازم را جمعآوری کرده و موفق به شناسایی متهم شدند. این فرد در حین فروش سکههای تقلبی بهار آزادی به یکی از شهروندان، طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اهواز در ادامه به دستگیری عامل تیراندازی نیز در این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی ناشی از اختلاف خانوادگی، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
سرهنگ کشوری خاطرنشان کرد: مأموران کلانتری ۱۵ پس از انجام تحقیقات پلیسی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.
وی تأکید کرد: برخورد قاطع با برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی از اولویتهای پلیس است و شهروندان میتوانند با همکاری و اطلاعرسانی بهموقع، پلیس را در تأمین امنیت یاری دهند.