در اجلاسیه زنان شهید استان البرز مطرح شد؛
تأکید بر نقش بانوان در مقاومت، ایثار و پاسداشت آرمانهای انقلاب
اجلاسیه زنان شهید استان البرز با محوریت تبیین نقشآفرینی بانوان در پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی و بازخوانی جلوههای ایثار و مقاومت زنان شهید، در قالب برنامههای کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، اجلاسیه زنان شهید استان البرز با عنوان «به نام زن، به رسم مقاومت» و در ادامه برنامههای کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز، با حضور گسترده بانوان و جمعی از مسئولان در ورزشگاه ششهزار نفری انقلاب کرج برگزار شد.
این اجلاسیه همزمان با هشتمین روز از برگزاری کنگره شهدای استان البرز، با حضور گسترده بانوان در ورزشگاه ششهزار نفری انقلاب کرج برگزار شد.
کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز از ۲۵ آذرماه به مدت ۱۰ روز آغاز شده و با بهرهگیری از ظرفیت روایت، هنر و برنامههای فرهنگی، به بازخوانی تاریخ انقلاب اسلامی و رشادتها و ایثارگریهای شهدا میپردازد.
اجلاسیه زنان شهید استان البرز با عنوان «به نام زن، به رسم مقاومت» برگزار شد و حضور پرشور بانوان، جلوهای از همبستگی زنان این استان در بزرگداشت فرهنگ ایثار و زنده نگهداشتن یاد و نام شهدای زن بود؛ زنانی که با ایمان، فداکاری و صبر، نقش ماندگاری در تاریخ انقلاب اسلامی ایفا کردهاند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز در حاشیه این مراسم اظهار کرد: بانوان شرکتکننده در این اجلاسیه از گروهها و طیفهای متنوع اجتماعی و فرهنگی بودند و این حضور گسترده، نشاندهنده جایگاه اثرگذار زنان در صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
معصومه آقایی با اشاره به محور محتوایی این اجلاسیه افزود: شهیده فاطمه صالحی از شهدای جنگ ۱۲ روزه بهعنوان چهره محوری اجلاسیه زنان انتخاب شده و تولید مستند، فیلم کوتاه و تدوین کتاب زندگینامه این بانوی شهیده در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه برنامههای این اجلاسیه صرفاً به روایت تاریخی محدود نمیشود، تصریح کرد: در کنار برنامههای فرهنگی و تبیینی، نگاه تحلیلی به جنگ نرم دشمنان و ضرورت آگاهیبخشی در شرایط کنونی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
آقایی ادامه داد: در این اجلاسیه حدود هشت هزار بانوی استان البرز حضور داشتند و دختر شهید سلامی نیز در سخنانی بر اهمیت ایثارگری و نقش آن در حفظ و تداوم آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
به گفته مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز، استان البرز تاکنون ۷۰ شهید زن را در راه آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.