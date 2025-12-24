تحقق ۷۴.۵ درصدی موالید مطلوب در خوزستان با اجرای طرح «آمایش امید»
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از تحقق ۷۴.۵ درصدی موالید مطلوب در استان خوزستان طی نیمه نخست امسال خبر داد و اجرای طرح «آمایش امید» را عامل مؤثر این دستاورد در ارتقای شاخصهای سلامت مادر و نوزاد عنوان کرد
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهرداد شریفی با اشاره به تحقق ۷۴.۵ درصدی موالید مطلوب در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، گفت: اجرای طرح ملی آمایش امید، اولویت اصلی وزارت بهداشت برای دستیابی به نرخ باروری جانشینی ۲.۵ است که در حوزه دانشگاه اهواز در حال انجام است.
وی اظهار داشت: جوانی جمعیت به عنوان موضوعی حیاتی و راهبردی، اولویت اول وزارت بهداشت در دولت چهاردهم است. طرح آمایش امید با هدف افزایش نرخ باروری کل (TFR) به سطح ۲.۵ طراحی شده و مسائل فرزندآوری خانوادهها را به صورت دستهبندیشده بررسی میکند.
شریفی افزود: خانوادهها در گروههای مختلفی مانند افرادی که دیر ازدواج میکنند، تأخیر در فرزندآوری دارند، تکفرزند یا دوفرزند هستند، قرار میگیرند و برای هر گروه، مشاورههای تخصصی و برنامهریزی متناسب انجام میشود تا منجر به تغییر رفتار مثبت در فرزندآوری گردد.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به تمرکز بر مسائل کلیدی مانند تأخیر در ازدواج، بیازدواجی، تکفرزندی، دوفرزندی و کمفرزندی تأکید کرد: تلاش همهجانبهای در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاهها و خانههای بهداشت با مشارکت جدی پزشکان، بهورزان، مراقبین سلامت و ماماها در جریان است.
وی میگوید: ارائه مشاورههای فرزندآوری، استخراج دادههای جمعیتی، آمار ازدواج، طلاق و سایر شاخصها، گامی مهم در ارتقای نرخ باروری استان خوزستان خواهد بود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان داشت: درصد تحقق موالید مطلوب در شش ماهه اول ۱۴۰۴ در این دانشگاه ۷۴.۵ درصد بوده و با اهتمام بیشتر نیروهای بهداشت، انتظار میرود این شاخص در ماههای آتی بهبود یابد.
طرح ملی آمایش امید به عنوان یکی از برنامههای کلیدی وزارت بهداشت، موالید مطلوب را به تفکیک شهرستان و استان رصد میکند و فعالیتهای دانشگاههای علوم پزشکی را در اجرای قوانین جوانی جمعیت پایش مینماید. هدف نهایی این طرح، دستیابی به نرخ باروری ۲.۵ تا سال ۱۴۰۷ است.