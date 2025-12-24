خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحقق ۷۴.۵ درصدی موالید مطلوب در خوزستان با اجرای طرح «آمایش امید»

تحقق ۷۴.۵ درصدی موالید مطلوب در خوزستان با اجرای طرح «آمایش امید»
کد خبر : 1732315
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از تحقق ۷۴.۵ درصدی موالید مطلوب در استان خوزستان طی نیمه نخست امسال خبر داد و اجرای طرح «آمایش امید» را عامل مؤثر این دستاورد در ارتقای شاخص‌های سلامت مادر و نوزاد عنوان کرد

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهرداد شریفی با اشاره به تحقق ۷۴.۵ درصدی موالید مطلوب در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، گفت: اجرای طرح ملی آمایش امید، اولویت اصلی وزارت بهداشت برای دستیابی به نرخ باروری جانشینی ۲.۵ است که در حوزه دانشگاه اهواز در حال انجام است.

وی اظهار داشت: جوانی جمعیت به عنوان موضوعی حیاتی و راهبردی، اولویت اول وزارت بهداشت در دولت چهاردهم است. طرح آمایش امید با هدف افزایش نرخ باروری کل (TFR) به سطح ۲.۵ طراحی شده و مسائل فرزندآوری خانواده‌ها را به صورت دسته‌بندی‌شده بررسی می‌کند.

شریفی افزود: خانواده‌ها در گروه‌های مختلفی مانند افرادی که دیر ازدواج می‌کنند، تأخیر در فرزندآوری دارند، تک‌فرزند یا دوفرزند هستند، قرار می‌گیرند و برای هر گروه، مشاوره‌های تخصصی و برنامه‌ریزی متناسب انجام می‌شود تا منجر به تغییر رفتار مثبت در فرزندآوری گردد.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به تمرکز بر مسائل کلیدی مانند تأخیر در ازدواج، بی‌ازدواجی، تک‌فرزندی، دوفرزندی و کم‌فرزندی تأکید کرد: تلاش همه‌جانبه‌ای در مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت با مشارکت جدی پزشکان، بهورزان، مراقبین سلامت و ماما‌ها در جریان است.

وی می‌گوید: ارائه مشاوره‌های فرزندآوری، استخراج داده‌های جمعیتی، آمار ازدواج، طلاق و سایر شاخص‌ها، گامی مهم در ارتقای نرخ باروری استان خوزستان خواهد بود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان داشت: درصد تحقق موالید مطلوب در شش ماهه اول ۱۴۰۴ در این دانشگاه ۷۴.۵ درصد بوده و با اهتمام بیشتر نیرو‌های بهداشت، انتظار می‌رود این شاخص در ماه‌های آتی بهبود یابد.

طرح ملی آمایش امید به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی وزارت بهداشت، موالید مطلوب را به تفکیک شهرستان و استان رصد می‌کند و فعالیت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را در اجرای قوانین جوانی جمعیت پایش می‌نماید. هدف نهایی این طرح، دستیابی به نرخ باروری ۲.۵ تا سال ۱۴۰۷ است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا