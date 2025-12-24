در جلسه شورای اداری فومن؛
برنامهریزی شهرداری فومن برای ماههای پایانی سال/ از افتتاح پروژههای عمرانی تا فضاسازی شهری
در جلسه شورای اداری شهرداری فومن که با حضور مسئولان واحدها و به ریاست شهردار برگزار شد به برنامهریزی هدفمند، رضایتمندی شهروندان و تداوم پروژههای عمرانی تأکید شد.
به گزارش ایلنا از فومن، درجلسه شورای اداری شهرداری به ریاست شهردار فومن و با حضور مسئولین تمامی واحدها با موضوع برنامه ریزی برای ماههای پایانی سال جاری در حوزههای درآمدی، عمرانی، خدمات و فضای سبز تشکیل شد.
در این جلسه قربانی شهردار فومن ضمن بیان نقش مهم و تأثیرگذار همکاران در تحقق اهداف شهرداری، از خدمات و زحمات همه واحدها تقدیر و تشکر کرد و از کلیه همکاران خواست تا موانع و چالشها را با تدبیر لازم رفع و بهترین عملکرد خود را در ماههای پایانی داشته باشند.
شهردار فومن در راستای رضایتمندی همشهریان خاطرنشان کرد: برای از بین بردن نگرانی شهروندان و رسیدن به موفقیت و رضایت همه جانبه، باید هدفمند و با برنامه ریزی درست حرکت کنیم و رضایتمندی همشهریان، حفظ اعتماد، تداوم کارهای عمرانی و زیربنایی و امید آفرینی را سرلوحه اصلی کار خود قرار دهیم.
وی با بیان اینکه در ماههای پایانی سال قرار گرفتهایم افزود: افتتاحیه طرحهای عمرانی در دهه فجر، پیگیری امورات مربوط به ستاد بحران، پدافند غیر عامل، فضاسازی شهری در اعیاد شعبانیه، ماه مبارک رمضان و آمادهسازی شهر با اجرای طرح به اسقبال بهار از مهمترین برنامههای شهرداری میباشد که میبایست مد نظر قرار دهیم.
در ادامه جلسه مسئولین دوایر مسائل، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی خود را مطرح و با بحث و تبادل نظر تصمیماتی در خصوص موارد مطروحه اتخاذ شد.