درگیری مسلحانه شکارچیان متخلف با محیطبانان در پارک ملی بمو/ سه شکارچی دستگیر شدند
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست فارس از وقوع درگیری مسلحانه میان شکارچیان متخلف و محیطبانان در پارک ملی بمو خبر داد و گفت: در جریان این عملیات، سه نفر از متخلفان که اقدام به شکار غیرمجاز حیاتوحش کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا، نصرتالله دهقانی با بیان اینکه این عملیات با هدایت و پشتیبانی کامل یگان حفاظت و مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و با همکاری مؤثر نیروی انتظامی انجام شد، افزود: متخلفان پس از شکار سه رأس کل و بز وحشی، مورد شناسایی نیروهای یگان حفاظت قرار گرفتند و پس از درگیری، بدون تلفات جانی بازداشت شدند.
وی ادامه داد: در بازرسی از متهمان، لاشه سه رأس کل و بز وحشی، یک قبضه اسلحه برنو مجهز به دوربین، یک قبضه اسلحه خفیف به همراه فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی بلافاصله به نیروی انتظامی تحویل داده شدند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به مجروحیت دو نفر از محیطبانان در این مأموریت گفت: متأسفانه یکی از محیطبانان در جریان درگیری از ناحیه دست و پا دچار آسیب شد که با حضور بهموقع تیمهای پشتیبانی عملیات، اورژانس و هلالاحمر مداوا شد و حال عمومی وی مساعد است. همچنین یکی دیگر از محیطبانان حین انجام مأموریت از صخره سقوط کرد که پس از انتقال به بیمارستان، اقدامات درمانی لازم برای وی انجام شد.
دهقانی تأکید کرد: این عملیات نشاندهنده عزم جدی مدیریت استان و فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست در برخورد قاطع با شکار غیرمجاز و صیانت از سرمایههای طبیعی کشور است.
پارک ملی بمو به عنوان یکی از زیستبومهای شاخص و ارزشمند ایران، بهصورت مستمر تحت پایش و حفاظت یگان حفاظت محیط زیست قرار دارد و هرگونه تعرض به حیاتوحش و منابع محیط زیستی با واکنش قانونی و قاطع مواجه خواهد شد.