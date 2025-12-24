دستگیری فروشنده عمده مواد مخدر در شهرستان کارون

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدامین آذرنوش امروز چهارشنبه در این خصوص بیان کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با فروشندگان مواد مخدر و در پی دستورات قضایی، ماموران انتظامی شهرستان کارون موفق به شناسایی و دستگیری فروشنده عمده مواد مخدر شدند.

وی با بیان اینکه متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه و صدور قرار بازداشت، روانه زندان شد افزود: این متهم حین ارتکاب بزه و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و از وی ۱۰۰ گرم مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی متامفتامین (شیشه) به همراه مقادیری گراس و تریاک کشف و ضبط شد و همچنین تعدادی ادوات استعمال مواد مخدر نیز از این فرد به دست آمد.

آذرنوش با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی و انتظامی در برخورد قاطع با سوداگران مرگ تصریح کرد: با هرگونه فعالیت مجرمانه در حوزه مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.

دادستان شهرستان کارون از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه مواد مخدر، موضوع را فورا به مراجع انتظامی گزارش دهند تا با اقدام به موقع، امنیت و سلامت جامعه حفظ شود.

