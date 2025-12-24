خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری فروشنده عمده مواد مخدر در شهرستان کارون

دستگیری فروشنده عمده مواد مخدر در شهرستان کارون
کد خبر : 1732283
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان شهرستان کارون از دستگیری یک فروشنده عمده مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و گفت: در اجرای طرح مقابله با سوداگران مرگ، ماموران انتظامی در عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند متهم را حین ارتکاب جرم دستگیر و مقادیری مواد مخدر صنعتی و سنتی از وی کشف و ضبط کنند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدامین آذرنوش امروز چهارشنبه در این خصوص بیان کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با فروشندگان مواد مخدر و در پی دستورات قضایی، ماموران انتظامی شهرستان کارون موفق به شناسایی و دستگیری فروشنده عمده مواد مخدر شدند.

وی با بیان اینکه متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه و صدور قرار بازداشت، روانه زندان شد افزود: این متهم حین ارتکاب بزه و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و از وی ۱۰۰ گرم مواد روان‌گردان صنعتی غیردارویی متامفتامین (شیشه) به همراه مقادیری گراس و تریاک کشف و ضبط شد و همچنین تعدادی ادوات استعمال مواد مخدر نیز از این فرد به دست آمد.

آذرنوش با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی و انتظامی در برخورد قاطع با سوداگران مرگ تصریح کرد: با هرگونه فعالیت مجرمانه در حوزه مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.

دادستان شهرستان کارون از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه مواد مخدر، موضوع را فورا به مراجع انتظامی گزارش دهند تا با اقدام به موقع، امنیت و سلامت جامعه حفظ شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا