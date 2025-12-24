خبرگزاری کار ایران
حکم اعدام دو متجاوز به عنف در زندان قائمشهر اجرا شد

کد خبر : 1732280
دو فقره حکم اعدام محکومان پرونده تجاوز به عنف، صبح امروز در زندان قائمشهر به اجرا درآمد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان با اعلام این خبر گفت: این پرونده مربوط به وقوع جرم تجاوز به عنف در سال ۱۴۰۱ در شهرستان سیمرغ بوده که پس از طرح شکایت از سوی شاکی و طی مراحل قانونی، در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: متهمان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی‌های قانونی لازم، بر اساس دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران، به اتهام تجاوز به عنف به مجازات اعدام محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به طی شدن کامل فرآیند‌های قانونی، تصریح کرد: پس از تأیید رأی صادره در دیوان عالی کشور و طی تشریفات قانونی، حکم اعدام محکومان در زندان قائمشهر اجرا شد.

پوریانی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت و در چارچوب قانون، با جرائم خشن و جرائمی که امنیت و آرامش عمومی جامعه را با مخاطره مواجه کنند، برخورد قاطع خواهد داشت.

انتهای پیام/
