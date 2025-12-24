دستگیری ۱۱۰ سارق و کشف ۱۵۶ فقره سرقت در گنبدکاووس

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ ستاد «نادعلی صادقی» اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با سرقت در سطح شهرستان، ماموران انتظامی گنبدکاووس در آذر ۱۴۰۴ تعداد ۱۱۰ سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیات‌هایی مجزا و ضربتی آنان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گنبدکاووس گفت: سارقان در تحقیقات پلیس به ۱۵۶ فقره انواع سرقت اعتراف کردند که اموال مسروقه کشف و مالباختگان شناسایی شدند.

سرهنگ صادقی در پایان با قدردانی از مشارکت هدفمند و موثر شهروندان با پلیس در انجام ماموریت‌های مختلف، از آنان خواست، تا همواره هشدارهای راهبردی پلیس را در راستای پیشگیری از وقوع سرقت‌ها و محدود شدن دایره فعالیت سارقان مورد توجه قرار داده و هر گونه موارد مشکوک را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

