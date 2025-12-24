تجلیل بنیاد نخبگان فارس از شاعر و پژوهشگر برجسته بوشهری
بنیاد نخبگان استان فارس با حضور در منزل استاد عبدالمجید زنگویی، شاعر، پژوهشگر و ناشر برجسته بوشهری، از سالها فعالیت ماندگار او در حوزه شعر، پژوهش ادبی و حفظ میراث فرهنگی جنوب کشور تجلیل کرد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم زنگویی با بیان خاطراتی از دوران دانشجویی خود در دانشگاه شیراز و یادکرد استادان برجستهای چون دکتر صورتگر، تأثیر فضای علمی آن دوران بر مسیر فکری و ادبی خود را شرح داد.
وی بخشی از آثار خود، از جمله کتابهای «خورشید روزی میدمد» و «ترانههای فایز»، را معرفی کرد و گفت: تاکنون نزدیک به ۴۰ عنوان کتاب شعر در کارنامه خود دارد.
این شاعر و پژوهشگر همچنین با اهدای نسخههایی از آثارش به حاضران، نسبت به کاهش فرهنگ کتابخوانی در جامعه هشدار داد و بر اهمیت توجه دوباره به مطالعه و میراث مکتوب تأکید کرد.
در ادامه، رئیس بنیاد نخبگان فارس با معرفی ظرفیتها و مأموریتهای بنیاد نخبگان استان فارس و مجمع خیران نخبهپرور فارس، بر نگاه ویژه این مجموعهها به هنرمندان و نقش اثرگذار آنان در جامعه تأکید کرد.
حبیب شریف گفت: شناسایی و تکریم هنرمندان شاخص، گامی مؤثر در الگوسازی برای نسل جوان و تداوم مسیر بزرگان فرهنگ و هنر کشور است.
عبدالمجید زنگویی، دارنده نشان درجه یک هنری، سالها به جمعآوری و نگارش شعر و آثار ادبی جنوب ایران پرداخته و با انتشار نزدیک به ۴۰ عنوان کتاب، سهم بسزایی در حفظ و ترویج فرهنگ و ادبیات منطقه دارد. او علاوه بر فعالیت ادبی، پژوهشگر فایزشناس و ناشری فعال است که تجربه و دانش خود را با نسلهای جدید به اشتراک میگذارد.