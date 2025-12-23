فرماندار بویراحمد تغییر کرد
باحضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مدیران شهرستانی، فرماندار شهرستان بویراحمد تغییر کرد.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "فتاح محمدی" در آئین تغییر فرماندار بویراحمد با تشریح برخی اقدامات صورت گرفته در حوزه های امنیتی و سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد در دولت چهاردهم، اظهارداشت: هنر مدیریت امروز ما در شناسایی و پاسخگویی به مطالبات مردم پیش از تبدیل شدن آنها به اعتراض است تا دشمن نتواند سوءاستفاده کند.
وی با بیان اینکه شهرستان بویراحمد با جمعیتی حدود نیمی از جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد و حاشیهنشینی گسترده، مدیریت دشواری دارد، افزود: مناطق حاشیهنشین مانند شهرک های حاشیه ای یاسوج، سررود شمالی ، جنوبی و غرب یاسوج با کمترین سرانههای عمرانی، نیازمند توجه ویژه هستند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم و این انتخابات تجلی دموکراسی دینی و اراده مردم در اداره امور محلی است.
محمدی افزود: این انتخابات نخستین آزمون بزرگ پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه برای نظام و دولت وفاق ملی به شمار میرود. مشارکت حداکثری در آن، رابطه دولت و ملت را تقویت میکند، کارآمدی نظام را به نمایش میگذارد، امنیت و اقتدار ملی را تضمین میکند و قدرت دیپلماسی کشور را در صحنه بینالمللی افزایش میدهد.
دست هرکسی که بتواند مشکلات را حل کند، می بوسیم
سرپرست فرمانداری بویراحمد هم در این آئین گفت: این شهرستان از زخمیکردن پروژههای متعدد و فرسوده درسالهای گذشته خسته است.کمک کنیم تااین پروژهها که با فرسودگی بالا روبهرو شدهاند،به سرانجام برسند.
"عباس بهشتی" افزود: ناترازیهای شدید در حوزههای مختلف بهویژه انرژی، مشکلات فراوانی در دولت چهاردهم ایجاد کرده بود. بخشی از آن محرمانه ماند و بخشی عیان شد. دولت بهجای جستوجوی مقصر، بر حل مسئله تمرکز کرد زیرا دشمن با ایجاد این ناترازی قصد داشت تولید را مختل کندو از این راه، نارضایتی را افزایش دهد.
وی گفت: خواهش من از همه فعالان مختلف اجتماعی، سیاسی و مدنی این است دولت را دریابیم و مدتی دندان روی جگر بگذاریم و زیاد وارد مسائل سیاسی نشویم.
سرپرست فرمانداری بویراحمد افزود: درِ فرمانداری بویراحمد به روی همه باز است. هرکس برنامهای دارد، بیاید و به من بگوید تا عملیاتی کنیم.هرکس اعتقاددارد که میتواند کمک کند، ما آمادهایم و دستش را هم میبوسیم.
به گزارش ایلنا، در پایان این آئین از خدمات حدود یکساله منوچهر محمدی فرماندار پیشین تقدیر شد.
محمدی پیش از این جایگزین علیرضا نیک روز در مدیرکلی مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد شده بود.
او دومین فرمانداری است که در دولت چهاردهم در استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرده است.