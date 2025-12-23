خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار بویراحمد تغییر کرد

فرماندار بویراحمد تغییر کرد
کد خبر : 1732249
لینک کوتاه کپی شد.

باحضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از مدیران شهرستانی، فرماندار شهرستان بویراحمد تغییر کرد.

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "فتاح محمدی" در آئین تغییر فرماندار بویراحمد با تشریح برخی اقدامات صورت گرفته در حوزه های امنیتی و سیاسی استان کهگیلویه و بویراحمد در دولت چهاردهم، اظهارداشت: هنر مدیریت امروز ما در شناسایی و پاسخگویی به مطالبات مردم پیش از تبدیل شدن آنها به اعتراض است تا دشمن نتواند سوءاستفاده کند.

وی با بیان اینکه شهرستان بویراحمد با جمعیتی حدود نیمی از جمعیت استان کهگیلویه و بویراحمد و حاشیه‌نشینی گسترده، مدیریت دشواری دارد، افزود: مناطق حاشیه‌نشین مانند شهرک های حاشیه ای یاسوج، سررود شمالی ، جنوبی و غرب یاسوج با کمترین سرانه‌های عمرانی، نیازمند توجه ویژه هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم و این انتخابات تجلی دموکراسی دینی و اراده مردم در اداره امور محلی است.

محمدی افزود: این انتخابات نخستین آزمون بزرگ پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه برای نظام و دولت وفاق ملی به شمار می‌رود. مشارکت حداکثری در آن، رابطه دولت و ملت را تقویت می‌کند، کارآمدی نظام را به نمایش می‌گذارد، امنیت و اقتدار ملی را تضمین می‌کند و قدرت دیپلماسی کشور را در صحنه بین‌المللی افزایش می‌دهد.

دست هرکسی که بتواند مشکلات را حل کند، می بوسیم

سرپرست فرمانداری بویراحمد هم در این آئین گفت: این شهرستان از زخمی‌کردن پروژه‌های متعدد و فرسوده درسال‌های گذشته خسته است.کمک کنیم تااین پروژه‌ها که با فرسودگی بالا روبه‌رو شده‌اند،به سرانجام برسند.

"عباس بهشتی" افزود: ناترازی‌های شدید در حوزه‌های مختلف به‌ویژه انرژی، مشکلات فراوانی در دولت چهاردهم ایجاد کرده بود. بخشی از آن محرمانه ماند و بخشی عیان شددولت به‌جای جست‌وجوی مقصر، بر حل مسئله تمرکز کرد زیرا دشمن با ایجاد این ناترازی قصد داشت تولید را مختل کندو از این راه، نارضایتی را افزایش دهد. 

وی گفت: خواهش من از همه فعالان مختلف اجتماعی، سیاسی و مدنی این است  دولت را دریابیم و مدتی دندان روی جگر بگذاریم و زیاد وارد مسائل سیاسی نشویم. 

سرپرست فرمانداری بویراحمد افزود: درِ فرمانداری بویراحمد به روی همه باز است. هرکس برنامه‌ای دارد، بیاید و به من بگوید تا عملیاتی کنیم.هرکس اعتقاددارد که می‌تواند کمک کند، ما آماده‌ایم و دستش را هم می‌بوسیم.

به گزارش ایلنا، در پایان این آئین از خدمات حدود یکساله منوچهر محمدی فرماندار پیشین تقدیر شد.

محمدی پیش از این جایگزین علیرضا نیک روز در مدیرکلی مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد شده بود.

او دومین فرمانداری است که در دولت چهاردهم در استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا