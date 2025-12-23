خبرگزاری کار ایران
روابط‌عمومی استانداری همدان اعلام کرد:

فعالیت غیرحضوری مدارس ابتدایی استان همدان روز 3 دی ماه / مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها تعطیل شدند

روابط‌عمومی استانداری همدان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی این استان روز چهارشنبه 3 دی ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود و آموزش‌ها از بستر سامانه شاد پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روابط‌عمومی استانداری همدان عنوان شده است که تمامی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌های سراسر این استان نیز روز چهارشنبه 3 دی ماه تعطیل هستند و فعالیت حضوری نخواهند داشت.

روابط‌عمومی استانداری همدان در اطلاعیه خود عنوان کرده است که این تصمیمات در پی دریافت گزارش‌های هواشناسی و با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و برودت هوا، اتخاذ شده است.

