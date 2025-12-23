به گزارش ایلنا، در اطلاعیه روابط‌عمومی استانداری همدان عنوان شده است که تمامی مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌های سراسر این استان نیز روز چهارشنبه 3 دی ماه تعطیل هستند و فعالیت حضوری نخواهند داشت.

روابط‌عمومی استانداری همدان در اطلاعیه خود عنوان کرده است که این تصمیمات در پی دریافت گزارش‌های هواشناسی و با توجه به شرایط جوی حاکم بر استان شامل بارش برف و برودت هوا، اتخاذ شده است.

انتهای پیام/