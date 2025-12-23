آتشسوزی در یک مجتمع تجاری شهر میانه خاموش شد/ سه ایستگاه آتش نشانی وارد عمل شدند
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری میانه از وقوع آتشسوزی در یکی از پاساژهای تجاری میدان معلم این شهر خبر داد و گفت: خوشبختانه با تلاش آتش نشانان آتش سوزی در این مجتمع مهار و خاموش شد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مهدی پورعباس روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: امروز گزارشی مبنی بر وقوع آتشسوزی در یکی از واحدهای تجاری پاساژ میدان معلم به مرکز فرماندهی اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از سه ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
پورعباس اضافه کرد: این حادثه منجر به آتش گرفتن کامل یک باب مغازه شد و بر اثر شدت حرارت و گسترش دود، ۲ واحد تجاری مجاور نیز دچار خسارت شدند همچنین به دلیل حجم بالای دود فضای داخلی پاساژ به طور کامل دود گرفته بود.
رئیس سازمان آتشنشانی میانه با اشاره به اقدامات نیروهای عملیاتی گفت: آتشنشانان با رعایت اصول ایمنی، موفق به مهار و اطفای حریق شدند و همزمان عملیات تهویه دود و ایمنسازی محل را انجام دادند که از سرایت آتش به سایر واحدها جلوگیری شد.
وی خاطرنشان کرد: این حادثه تلفات جانی نداشت اما خسارات مالی قابل توجهی به واحدهای آسیبدیده وارد شد.
پورعباس علت وقوع آتشسوزی را سیمکشی غیراستاندارد و استفاده از بخاری برقی در یکی از واحدهای تجاری اعلام کرد و افزود: کسبه و مالکان واحدهای تجاری باید نسبت به ایمنسازی تاسیسات برق و استفاده از تجهیزات اطفای حریق توجه ویژه داشته باشند.
شهرستان ۱۹۰ هزار نفری میانه در ۱۸۰ کیلومتری جنوب تبریز واقع شده است.