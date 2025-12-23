رئیس هئیت ووشو نیروهای مسلح کشور خبر داد:
بهرهبرداری از نخستین خانه ووشو استان مرکزی در شهرستان اراک
رئیس هئیت ووشو نیروهای مسلح کشور به بهرهبرداری از نخستین خانه ووشو استان مرکزی در شهرستان اراک اشاره کرده و گفت: این اقدام در راستای ارتقای توان جسمانی ورزشکاران و پرسنل نیروهای مسلح صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، سردار هادی رفیعیکیا افزود: این خانه ووشو برای اولین بار در استان مرکزی با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال در مجموعه ورزشی شهید وحیدرضا رسولی مجموعه انتظامی استان در اراک تجهیز شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی ادامه داد: یکی از اهداف پلیس توانمندسازی جسمی و روحی کارکنان در راستای اجرای مأموریتهای خطیر انتظامی است. مجموعه ورزشی فرماندهی انتظامی استان مرکزی علاوه بر کارکنان نیروهای مسلح و خانوادههای آنان آماده پذیرش عموم شهروندان است.