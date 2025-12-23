خانه



رئیس هئیت ووشو نیروهای مسلح کشور خبر داد:

بهره‌برداری از نخستین خانه ووشو استان مرکزی در شهرستان اراک

رئیس هئیت ووشو نیروهای مسلح کشور به بهره‌برداری از نخستین خانه ووشو استان مرکزی در شهرستان اراک اشاره کرده و گفت: این اقدام در راستای ارتقای توان جسمانی ورزشکاران و پرسنل نیروهای مسلح صورت گرفته است.