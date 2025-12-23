خبرگزاری کار ایران
هواشناسی برای آلودگی هوای اصفهان هشدار سطح نارنجی صادر کرد

اداره کل هواشناسی اصفهان نسبت به تشدید سکون جوی در مناطق مرکزی و صنعتی استان و اوج گیری آلودگی هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارت‌های احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آماده‌باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی نسبت به تشدید سکون جوی اعلام کرد که از امروز تا فردا چهارشنبه سوم دی ماه به سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کیفیت هوا و شعاع دید در شهرهای اصفهان، خمینی شهر، برخوار، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، کبوترآباد، مبارکه، نجف آباد و لنجان کاهش می‌یابد.

بنا بر اعلام هواشناسی استان غلظت آلاینده‌ها طی ساعات پیش رو افزایش و شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها و در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده، در حد ناسالم برای تمام گروه‌های جامعه بالا می‌رود.

هواشناسی اصفهان در ادامه بر لزوم مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، تشدید کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای تمام اقشار جامعه و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان تاکید کرده است.

