باند خانوادگی فیشینگ در اصفهان منهدم شد
رئیس پلیس فتا استان اصفهان از دستگیری باند ۷ نفره خانوادگی خبر داد که با ارسال لینکهای جعلی و سوءاستفاده از عناوین قضائی از حسابهای بانکی شهروندان برداشت کرده بودند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ نعمتالله طاهرپور اظهار کرد: در پی ثبت شکایتهای متعدد شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای فنی و رصد هوشمندانه فعالیتهای سایبری نشان داد اعضای یک باند خانوادگی ۷ نفره که سابقه ارتکاب جرایم مشابه را نیز در پرونده خود دارند، با طراحی و انتشار لینکهای جعلی تحت عنوان «ابلاغیه و شکایت قضائی» اقدام به فریب کاربران فضای مجازی کردهاند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات تخصصی و هماهنگی قضائی، تمامی اعضای این باند شناسایی و در عملیاتهای جداگانه دستگیر شدند. در بازرسی از محل فعالیت متهمان، حدود ۲۰۰ خط تلفن همراه و تعداد قابل توجهی کارت بانکی مرتبط با حسابهای اجارهای و هکشده کشف و ضبط شد.
وی تصریح کرد: متهمان در بررسیهای اولیه به برداشت غیرمجاز حدود ۳ میلیارد ریال از حسابهای بانکی شهروندان اعتراف کردهاند و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر مالباختگان احتمالی همچنان ادامه دارد.
سرهنگ طاهرپور با هشدار به کاربران فضای مجازی گفت: شهروندان باید در مواجهه با پیامهای دریافتی در پیامرسانها، بهویژه پیامهایی که حاوی لینکهای ناشناس هستند، نهایت دقت را داشته باشند؛ حتی اگر پیام از سوی افراد آشنا ارسال شده باشد، چرا که ممکن است تلفن همراه ارسالکننده قبلاً آلوده شده و پیامها بهصورت خودکار ارسال شده باشد.
وی در پایان تأکید کرد: شهروندان میتوانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق وبسایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.