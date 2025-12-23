خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف بیش از ۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در آستانه اشرفیه

کشف بیش از ۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در آستانه اشرفیه
کد خبر : 1731985
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از کشف ۹ کیلو و ۳۱۵ گرم انواع مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا ازرشت، سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فروش موادمخدر توسط ۴ نفر در سطح شهرستان آستانه اشرفیه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس انتظامی این شهرستان با انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع و انجام اقدامات پلیسی متهمان و مخفیگاهشان را شناسایی کردند افزود: پس از هماهنگی قضائی این ۴ متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ شمسائی به کشف ۹ کیلو و ۳۱۵ گرم انواع مواد مخدر از محل مذکور اشاره کرد و گفت: ۴ نفر دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا