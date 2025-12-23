کشف بیش از ۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر در آستانه اشرفیه

به گزارش ایلنا ازرشت، سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فروش موادمخدر توسط ۴ نفر در سطح شهرستان آستانه اشرفیه، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس انتظامی این شهرستان با انجام تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع و انجام اقدامات پلیسی متهمان و مخفیگاهشان را شناسایی کردند افزود: پس از هماهنگی قضائی این ۴ متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ شمسائی به کشف ۹ کیلو و ۳۱۵ گرم انواع مواد مخدر از محل مذکور اشاره کرد و گفت: ۴ نفر دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

