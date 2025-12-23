به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام روابط‌عمومی فرودگاه اراک، امروز سه‌شنبه 2 دی ماه، تمرین کامل طرح اضطراری در فرودگاه شهدای اراک برگزار خواهد شد. بر این اساس در محدوده داخلی این فرودگاه، خودروهای امدادرسان به سمت فرودگاه تردد و جابجایی خواهند داشت.

این تمرین با هدف ارتقاء سطح آمادگی نیروهای عملیاتی، ارزیابی تجهیزات امداد و نجات و هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی، نجات و اطفای حریق با سایر دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود و محدوده عملیاتی آن فرودگاه شهدای اراک است.

