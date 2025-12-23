خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روابط‌عمومی فرودگاه اراک اعلام کرد:

مانور حریق در فرودگاه اراک برگزار می‌شود / جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد

مانور حریق در فرودگاه اراک برگزار می‌شود / جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد
کد خبر : 1731961
لینک کوتاه کپی شد.

روابط‌عمومی فرودگاه اراک اعلام کرد: با توجه به برگزاری تمرین کامل طرح اضطراری فرودگاه شهدای اراک و ایجاد حریق در محدوده داخلی فرودگاه، تردد و جابجایی خودروهای امدادرسان به سمت فرودگاه، مربوط به تمرین فوق خواهد بود و جای هیچگونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام روابط‌عمومی فرودگاه اراک، امروز سه‌شنبه 2 دی ماه، تمرین کامل طرح اضطراری در فرودگاه شهدای اراک برگزار خواهد شد. بر این اساس در محدوده داخلی این فرودگاه، خودروهای امدادرسان به سمت فرودگاه تردد و جابجایی خواهند داشت.

این تمرین با هدف ارتقاء سطح آمادگی نیروهای عملیاتی، ارزیابی تجهیزات امداد و نجات و هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی، نجات و اطفای حریق  با سایر دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود و محدوده عملیاتی آن فرودگاه شهدای اراک است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا