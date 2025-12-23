مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد:
عنوان قهرمانی میل سنگین جهان در دستان ورزشکار استان مرکزی / عباس مفخم بر سکوی نخست ایستاد
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی از کسب مدال طلای ورزشکار این استان در پنجمین دوره مسابقات جام جهانی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی خبر داد و گفت: عباس مفخم موفق شد در این دوره از مسابقات عنوان قهرمان میل سنگین را در کشور هند به دست آورد و صاحب این جایگاه شود.
به گزارش ایلنا، محمد مرادی افزود: این دوره از رقابتها به میزبانی کشور هند برگزار شد و تیمهایی از 7 کشور شامل ایران، عراق، بلاروس، جمهوری آذربایجان، اوگاندا، تانزانیا و هند حضور داشتند. مفخم در رقابتهای انفرادی ماده میل سنگین با کسب 603 امتیاز، مقتدرانه بر سکوی نخست جام جهانی ایستاد.
وی ادامه داد: پس از مفخم، ورزشکار تیم جمهوری آذربایجان با 533 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و ورزشکار تیم عراق با 424 امتیاز عنوان سوم را به خود اختصاص داد. سپس نمایندگان کشورهای اوگاندا با 172 امتیاز، بلاروس با 53 امتیاز و هند با 15 امتیاز در ردههای بعدی این ماده قرار گرفتند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی به جایگاه ورزش این استان در عرصههای ملی و بینالمللی اشاره کرده و اظهار داشت: کسب این قهرمانی از سوی عباس مفخم، بار دیگر توانمندی و جایگاه برجسته ورزشکاران استان در عرصههای ملی و بینالمللی رشتههای ورزشی سنتی، آیینی و پهلوانی را به نمایش گذاشت.