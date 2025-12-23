به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس گزارش روابط‌عمومی پتروشیمی آبادان، این حادثه هیچ مصدومیتی در پی نداشته و روند تولید مجتمع به‌طور کامل ادامه دارد.

همچنین، تمامی واحدهای عملیاتی در شرایط ایمن و پایدار قرار داشته و فرآیند تولید بدون هیچ وقفه‌ای در جریان است.

شرکت پتروشیمی آبادان بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و ایمنی برای مقابله با حوادث احتمالی تأکید کرده است.

انتهای پیام/