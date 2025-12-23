آتشسوزی جزئی در واحد ۲۰۰ پتروشیمی آبادان مهار شد
روابطعمومی پتروشیمی آبادان اعلام کرد: صبح سهشنبه یکی از فنهای کولینگ واحد ۲۰۰ این مجتمع دچار آتشسوزی جزئی شد که با واکنش سریع کارکنان و حضور بهموقع تیم آتشنشانی، بهطور کامل مهار شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس گزارش روابطعمومی پتروشیمی آبادان، این حادثه هیچ مصدومیتی در پی نداشته و روند تولید مجتمع بهطور کامل ادامه دارد.
همچنین، تمامی واحدهای عملیاتی در شرایط ایمن و پایدار قرار داشته و فرآیند تولید بدون هیچ وقفهای در جریان است.
شرکت پتروشیمی آبادان بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و ایمنی برای مقابله با حوادث احتمالی تأکید کرده است.