کمک شش میلیارد ریالی اتاق بازرگانی هرمزگان به سیلزدگان بارندگیهای اخیر استان
در پی بارندگیهای شدید و وقوع سیلاب در برخی نقاط استان هرمزگان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان با اقدامی سریع و مسئولانه، مبلغ شش میلیارد ریال به منظور حمایت از سیلزدگان شهرستانهای قشم، میناب و سیریک اختصاص داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، پیام رضایی، دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان با اعلام این خبر گفت: اتاق بازرگانی هرمزگان همواره خود را در کنار مردم استان میداند و در شرایط بحرانی، با احساس مسئولیت اجتماعی، در کوتاهترین زمان ممکن وارد عمل میشود.
وی با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی در مدیریت بحرانها افزود: این اقدام تنها بخشی از مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی است و بخش خصوصی همواره در بزنگاههای حساس، پیشگام کمکرسانی به مردم بوده است.
دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان تصریح کرد: اتاق بازرگانی هرمزگان در هر شرایطی پشتیبان مردم استان خواهد بود و برای کمک به هماستانیهای آسیبدیده، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.