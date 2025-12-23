به گزارش ایلنا از بندرعباس، پیام رضایی، دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان با اعلام این خبر گفت: اتاق بازرگانی هرمزگان همواره خود را در کنار مردم استان می‌داند و در شرایط بحرانی، با احساس مسئولیت اجتماعی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل می‌شود.

وی با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی در مدیریت بحران‌ها افزود: این اقدام تنها بخشی از مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی است و بخش خصوصی همواره در بزنگاه‌های حساس، پیشگام کمک‌رسانی به مردم بوده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان تصریح کرد: اتاق بازرگانی هرمزگان در هر شرایطی پشتیبان مردم استان خواهد بود و برای کمک به هم‌استانی‌های آسیب‌دیده، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

