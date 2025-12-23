خبرگزاری کار ایران
کمک شش میلیارد ریالی اتاق بازرگانی هرمزگان به سیل‌زدگان بارندگی‌های اخیر استان

کمک شش میلیارد ریالی اتاق بازرگانی هرمزگان به سیل‌زدگان بارندگی‌های اخیر استان
در پی بارندگی‌های شدید و وقوع سیلاب در برخی نقاط استان هرمزگان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان با اقدامی سریع و مسئولانه، مبلغ شش میلیارد ریال به منظور حمایت از سیل‌زدگان شهرستان‌های قشم، میناب و سیریک اختصاص داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، پیام رضایی، دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان با اعلام این خبر گفت: اتاق بازرگانی هرمزگان همواره خود را در کنار مردم استان می‌داند و در شرایط بحرانی، با احساس مسئولیت اجتماعی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل می‌شود.

وی با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی در مدیریت بحران‌ها افزود: این اقدام تنها بخشی از مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی است و بخش خصوصی همواره در بزنگاه‌های حساس، پیشگام کمک‌رسانی به مردم بوده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان در پایان تصریح کرد: اتاق بازرگانی هرمزگان در هر شرایطی پشتیبان مردم استان خواهد بود و برای کمک به هم‌استانی‌های آسیب‌دیده، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر
