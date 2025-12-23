به گزارش ایلنا از البرز، مریم اسماعیلی‌فرد در جمع اعضای کمیته اطلاع‌رسانی انتخابات استان با قدردانی از همراهی فعالان رسانه‌ای اظهار کرد: خبرنگاران و اهالی رسانه استان البرز طی سال‌های گذشته نشان داده‌اند که فراتر از نقش خبری، به‌عنوان مشاوران امین مدیران نیز ایفای نقش می‌کنند و بسیاری از نکات و تذکرات رسانه‌ای، مانع بروز چالش برای سازمان‌ها و استان شده است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی انتخابات برای نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی ایران افزود: انتخابات پیش‌رو از چند جهت دارای اهمیت ویژه است؛ نخست اینکه اولین انتخابات پس از دوره جنگ محسوب می‌شود و دوم اینکه به‌صورت تک‌موضوعی برگزار می‌شود.

اسماعیلی‌فرد تصریح کرد: در این انتخابات هر میزان مشارکت که رقم بخورد، حاصل برنامه‌ریزی و تلاش استان خواهد بود و نتایج آن تا چهار سال آینده در مدیریت شهری و محلی اثرگذار است؛ از این رو تمرکز اصلی ما بر افزایش مشارکت مردم است.

مدیرکل دفتر انتخابات استانداری البرز با تأکید بر نقش کلیدی کمیته اطلاع‌رسانی گفت: این جمع نباید صرفاً به انعکاس برگزاری جلسات بسنده کند، بلکه باید به اتاق فکر و استراتژی تولید محتوای انتخاباتی تبدیل شود؛ محتوایی که بتواند مخاطب را اقناع کند و انگیزه مشارکت را در جامعه افزایش دهد.

وی افزود: تولید محتوای انتخاباتی می‌تواند رسمی یا غیررسمی، مستقیم یا غیرمستقیم باشد، اما آنچه اهمیت دارد اثرگذاری آن بر افزایش مشارکت مردم است. هر خبر و محتوایی که تا روز انتخابات تولید می‌شود باید پیوست ذهنی مشارکت داشته باشد.

اسماعیلی‌فرد با اشاره به ضرورت نقد سازنده در فضای رسانه‌ای تأکید کرد: نقد باید منجر به امیدآفرینی و اصلاح شود، نه ناامیدی. رسانه‌ها می‌توانند مشکلات را بیان کنند اما در عین حال باید بر کارآمدی نهاد شورا و ضرورت حضور مردم در پای صندوق‌های رأی تأکید داشته باشند.

وی مشارکت آگاهانه را یکی از محورهای اصلی انتخابات دانست و گفت: صرف افزایش عدد مشارکت کافی نیست؛ کیفیت انتخاب مردم نیز اهمیت دارد. رسانه‌ها باید با آموزش شاخص‌های انتخاب اصلح، به مردم کمک کنند تا صرفاً بر اساس هم‌حزبی، قومیت یا همشهری بودن تصمیم نگیرند، بلکه تخصص، کارآمدی و توانمندی نامزدها را مدنظر قرار دهند.

مدیرکل دفتر انتخابات استانداری البرز همچنین با یادآوری بی‌طرفی کمیته اطلاع‌رسانی تصریح کرد: اعضای این کمیته حق فعالیت به نفع یا علیه هیچ نامزد خاصی را ندارند و این موضوع در قانون جرم‌انگاری شده است؛ بی‌طرفی کامل، اصل اساسی فعالیت‌های انتخاباتی دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ای است.

وی در پایان با قدردانی از همراهی خانه مطبوعات، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرگزاری‌ها، روزنامه‌های محلی، پایگاه‌های خبری و روابط عمومی دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها گفت: امیدواریم با همدلی و همکاری همه مجموعه‌ها، بتوانیم انتخابات ۱۱ اردیبهشت سال آینده را به‌عنوان یک رویداد مهم و ماندگار در استان البرز ثبت کنیم.

