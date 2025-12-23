مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران خبر داد:
هوشمندسازی برق مازندران با نصب و تعویض ۴۰ هزار کنتور
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از شتاب در روندهوشمندسازی شبکه برق استان خبر داد و اعلام کرد: مجموع کنتورهای هوشمند تحت پوشش این شرکت به مرز ۳۰۰ هزار کنتور رسیده است.
به گزارش ایلنا، سید کاظم حسینی کارنامی با تشریح عملکرد ۹ ماهه این شرکت در حوزه پایش هوشمند مصرف، اظهار داشت: در راستای برنامههای راهبردی وزارت نیرو برای رؤیت پذیری و کنترلپذیری شبکه، در ۹ ماهه نخست سال جاری، ۱۶ هزار کنتور عادی مشترکین تعویض و به تجهیزات هوشمند تبدیلشده است.
وی با اشاره به واگذاری انشعابات جدید افزود: علاوه بر روند تعویض، تعداد ۲۴ هزار کنتور هوشمند جدید نیز برای متقاضیان نصبشده است که با احتساب این موارد، در حال حاضر ۳۰۰ هزار مشترک در سطح استان از خدمات کنتورهای هوشمند بهرهمند هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با تبیین گستردگی شبکه توزیع در استان، تصریح کرد: تیمهای عملیاتی ما در ۱۸ امور برق و در ۱۴ شهرستان، وظیفه خدمترسانی پایدار به بیش از یکمیلیون و ۶۵۰ هزار مشترک را بر عهدهدارند. با توجه به این حجم گسترده از مشترکین، توسعه زیرساختهای هوشمند برای مدیریت بهینه بار و ارتقای کیفیت خدماترسانی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
حسینی کارنامی در مزایای این طرح را برشمرد و خاطرنشان کرد: هوشمند سازی کنتورها علاوه بر حذف خطاهای قرائت و امکان رصد لحظهای بار شبکه، ابزاری کارآمد برای مدیریت مصرف در ایام پیک تابستان و زمستان است که درنهایت منجر به افزایش پایداری شبکه برق در سراسر مازندران خواهد شد.