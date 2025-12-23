برگزاری انتخابات شوراها در ۴۸ حوزه انتخابیه شهری آذربایجان غربی
رئیس ستاد انتخابات آذربایجانغربی گفت: آگهی ثبتنام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روز جمعه ۲۸ آذرماه توسط فرمانداریهای سراسر استان برای ۴۸ حوزه انتخابیه شهری منتشر شد.
به گزارش ایلنا، رسول مقابلی با اشاره به ترکیب هیأتهای اجرایی، افزود: اجرای مراحل و فرآیندهای انتخابات بر عهده هیأت اجرایی است که ۱۱ عضو دارد که سه عضو اداری شامل فرماندار، نماینده حقوقی دادگستری و رئیس ثبت احوال شهرستان و هشت نفر از معتمدان منتخب مردم که طی فرآیندی از میان ۳۰ نفر معتمد معرفیشده انتخاب میشوند.
وی خاطرنشان کرد: با تعامل و همکاری مطلوب میان هیأتهای نظارت و فرمانداران، تاکنون هیأتهای اجرایی در ۱۷ شهر استان تشکیل شده و در سه شهر دیگر نیز طبق جدول زمانبندی، هیأتهای اجرایی تشکیل خواهد شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی افزود: ثبتنام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دیماه آغاز و تا ۲۷ دیماه ادامه خواهد داشت و این فرآیند بهصورت اینترنتی از طریق سامانه وزارت کشور انجام میشود.