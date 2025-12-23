برگزاری انتخابات شوراها در ۴۸ حوزه انتخابیه شهری آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا، رسول مقابلی با اشاره به ترکیب هیأت‌های اجرایی، افزود: اجرای مراحل و فرآیندهای انتخابات بر عهده هیأت اجرایی است که ۱۱ عضو دارد که سه عضو اداری شامل فرماندار، نماینده حقوقی دادگستری و رئیس ثبت احوال شهرستان و هشت نفر از معتمدان منتخب مردم که طی فرآیندی از میان ۳۰ نفر معتمد معرفی‌شده انتخاب می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: با تعامل و همکاری مطلوب میان هیأت‌های نظارت و فرمانداران، تاکنون هیأت‌های اجرایی در ۱۷ شهر استان تشکیل شده و در سه شهر دیگر نیز طبق جدول زمان‌بندی، هیأت‌های اجرایی تشکیل خواهد شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی افزود: ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دی‌ماه آغاز و تا ۲۷ دی‌ماه ادامه خواهد داشت و این فرآیند به‌صورت اینترنتی از طریق سامانه وزارت کشور انجام می‌شود.

