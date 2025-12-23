ثبت بیش از ۷۳۵ مورد سقوط و شکستگی درختان نیشابور بر اثر بارش برف
مدیر عامل سازمان سیما و منظر شهری شهرداری نیشابور گفت: بیش از ۷۳۵ مورد سقوط و شکستگی درختان در پی بارش برف در نیشابور به ثبت رسید.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، علی رضایی در خصوص میزان خسارات وارده به درختان در سطح شهر نیشابور اظهار کرد: در پی بارش برف اخیر ۱۵۷ مورد سقوط درخت ثبت شده که بیشتر درختانی چون سرو نقره ای، کاج و سرو بادبزن را شامل می شود و عمدتا در معابر کم عرض رخ داده است.
وی ادامه داد: ۵۸۰ مورد شکستگی درختان نیز تا کنون گزارش شده که ۹۵ درصد آن زیتون تلخ است و نیاز زیادی به هرس دارد.
مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهری شهرداری نیشابور گفت: بررسیها نشان میدهد در مسیرهایی که پیشتر عملیات اصولی هرس و سبکسازی انجام شده بود، سقوط درخت گزارش نشده است.
رضایی افزود:درختان سقوطکرده و پرخطر که پیش از این دچار ضعف ساختاری، آلودگی یا ریشهضعیف بودند، پس از بررسی و تأیید کارشناسان فضای سبز جمعآوری شد تا ایمنی مسیرها و جان شهروندان حفظ شود.
وی اضافه کرد: نیروهای اجرایی فضای سبز با همکاری نیروهای هلال احمر با برفتکانی و سبکسازی بیش از ۱۰ هزار و ۶۸۰ اصله درخت در سطح معابر، پارکها و فضاهای سبز شهری، از شکستن بیشتر شاخهها و بروز حوادث ناشی از سنگینی برف جلوگیری کردند.
مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهری شهرداری نیشابور به شهروندان توصیه کرد: در شرایط برفی از پارک خودروها زیر درختان به ویژه درختان خشکیده اجتناب کنند.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت امکان، با انجام برفتکانی اصولی و ایمن درختان مقابل منازل و محل کسب خود، در حفظ فضای سبز شهری و کاهش خسارات احتمالی مشارکت داشته باشند. به گفته وی، با توجه به هشدارهای هواشناسی بهتر است در سالهای آینده پیش از بارش برف، هرس درختان و نیز برنامه ریزی برای تامین تیم برف تکانی درختان در زمان بارش انجام شود به ویژه که بخش زیادی از این درختان به شبکه برق آسیب زد و منجر به قطع برق شهروندان در شرایط سرمای شدید شد.