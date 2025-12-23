خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت بیش از ۷۳۵ مورد سقوط و شکستگی درختان نیشابور بر اثر بارش برف

ثبت بیش از ۷۳۵ مورد سقوط و شکستگی درختان نیشابور بر اثر بارش برف
کد خبر : 1731588
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل سازمان سیما و منظر شهری شهرداری نیشابور گفت: بیش از ۷۳۵ مورد سقوط و شکستگی درختان در پی بارش برف در نیشابور به ثبت رسید.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، علی رضایی در خصوص میزان خسارات وارده به درختان در سطح شهر نیشابور اظهار کرد: در پی بارش برف اخیر ۱۵۷ مورد سقوط درخت ثبت شده که بیشتر درختانی چون سرو نقره ای، کاج و سرو بادبزن را شامل می شود و عمدتا در معابر کم عرض رخ داده است.

وی ادامه داد: ۵۸۰ مورد شکستگی درختان نیز تا کنون گزارش شده که ۹۵ درصد آن زیتون تلخ است و نیاز زیادی به هرس دارد.

مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهری شهرداری نیشابور گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در مسیرهایی که پیش‌تر عملیات اصولی هرس و سبک‌سازی انجام شده بود، سقوط درخت گزارش نشده است.

رضایی افزود:درختان سقوط‌کرده و پرخطر که پیش از این دچار ضعف ساختاری، آلودگی یا ریشه‌ضعیف بودند، پس از بررسی و تأیید کارشناسان فضای سبز جمع‌آوری شد تا ایمنی مسیرها و جان شهروندان حفظ شود.

وی اضافه کرد: نیروهای اجرایی فضای سبز با همکاری نیروهای هلال احمر با برف‌تکانی و سبک‌سازی بیش از ۱۰ هزار و ۶۸۰ اصله درخت در سطح معابر، پارک‌ها و فضاهای سبز شهری، از شکستن بیشتر شاخه‌ها و بروز حوادث ناشی از سنگینی برف جلوگیری کردند.

مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهری شهرداری نیشابور به شهروندان توصیه کرد: در شرایط برفی از پارک خودروها زیر درختان به ویژه درختان خشکیده اجتناب کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت امکان، با انجام برف‌تکانی اصولی و ایمن درختان مقابل منازل و محل کسب خود، در حفظ فضای سبز شهری و کاهش خسارات احتمالی مشارکت داشته باشند. به گفته وی، با توجه به هشدارهای هواشناسی بهتر است در سالهای آینده پیش از بارش برف، هرس درختان و نیز برنامه ریزی برای تامین تیم برف تکانی درختان در زمان بارش انجام شود به ویژه که بخش زیادی از این درختان به شبکه برق آسیب زد و منجر به قطع برق شهروندان در شرایط سرمای شدید شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا