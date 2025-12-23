ثبت بیش از ۷۳۵ مورد سقوط و شکستگی درختان نیشابور بر اثر بارش برف

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، علی رضایی در خصوص میزان خسارات وارده به درختان در سطح شهر نیشابور اظهار کرد: در پی بارش برف اخیر ۱۵۷ مورد سقوط درخت ثبت شده که بیشتر درختانی چون سرو نقره ای، کاج و سرو بادبزن را شامل می شود و عمدتا در معابر کم عرض رخ داده است.

وی ادامه داد: ۵۸۰ مورد شکستگی درختان نیز تا کنون گزارش شده که ۹۵ درصد آن زیتون تلخ است و نیاز زیادی به هرس دارد.

مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهری شهرداری نیشابور گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در مسیرهایی که پیش‌تر عملیات اصولی هرس و سبک‌سازی انجام شده بود، سقوط درخت گزارش نشده است.

رضایی افزود:درختان سقوط‌کرده و پرخطر که پیش از این دچار ضعف ساختاری، آلودگی یا ریشه‌ضعیف بودند، پس از بررسی و تأیید کارشناسان فضای سبز جمع‌آوری شد تا ایمنی مسیرها و جان شهروندان حفظ شود.

وی اضافه کرد: نیروهای اجرایی فضای سبز با همکاری نیروهای هلال احمر با برف‌تکانی و سبک‌سازی بیش از ۱۰ هزار و ۶۸۰ اصله درخت در سطح معابر، پارک‌ها و فضاهای سبز شهری، از شکستن بیشتر شاخه‌ها و بروز حوادث ناشی از سنگینی برف جلوگیری کردند.

مدیرعامل سازمان سیما و منظر شهری شهرداری نیشابور به شهروندان توصیه کرد: در شرایط برفی از پارک خودروها زیر درختان به ویژه درختان خشکیده اجتناب کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت امکان، با انجام برف‌تکانی اصولی و ایمن درختان مقابل منازل و محل کسب خود، در حفظ فضای سبز شهری و کاهش خسارات احتمالی مشارکت داشته باشند. به گفته وی، با توجه به هشدارهای هواشناسی بهتر است در سالهای آینده پیش از بارش برف، هرس درختان و نیز برنامه ریزی برای تامین تیم برف تکانی درختان در زمان بارش انجام شود به ویژه که بخش زیادی از این درختان به شبکه برق آسیب زد و منجر به قطع برق شهروندان در شرایط سرمای شدید شد.

