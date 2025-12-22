به گزارش ایلنا، حسن لطفی افزود: این تصمیم در نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان در تاریخ 27 آذر ماه اتخاذ شد. به موجب آن، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و غیردولتی (به جز شعب منتخب) موظف هستند روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری فعالیت کنند.

وی ادامه داد: برای دستگاه‌های اجرایی که فاقد زیرساخت‌های لازم برای دورکاری هستند، امکان توزیع ساعات کاری در سایر روزهای هفته فراهم خواهد بود. همچنین مراکز بهداشتی و درمانی، امدادی و خدمات‌رسان مشمول این تصمیم شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان نخواهند بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان اظهار داشت: در راستای مدیریت مصرف انرژی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند سیستم‌های گرمایشی را یک ساعت پیش از آغاز کار روشن و یک ساعت پیش از پایان کار خاموش کنند. این سیستم‌ها پس از پایان وقت اداری و در روزهای تعطیل باید به طور کامل خاموش باشند.

