کشف 539 کیلوگرم موادمخدر توسط مرزداران سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا، سردار رضا شجاعی افزود: مرزداران هنگ مرزی سراوان، زابل و پایگاه دریابانی چابهار، با اشراف اطلاعاتی و کنترل مستمر نوار مرزی حوزه استحفاظی، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند مقادیر بسیار زیادی موادمخدر را از آن سوی مرزها عبور داده و در نهایت وارد کشور کنند.

وی به چگونگی روند اجرای این عملیات اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: برای مقابله با این باند قاچاق موادمخدر، مرزداران پس از شناسایی محل عبور قاچاقچیان به اجرای هدفمند کمین پرداختند و در نهایت در 3 عملیات هدفمند سوداگران مرگ را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشتند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان به فرایند دستگیری قاچاقچیان موادمخدر اشاره کرده و اظهار داشت: در این 3 عملیات که با درگیری مسلحانه بین مأموران و قاچاقچیان همراه بود، سوداگران مرگ که در مقابل تاکتیک‌های عملیاتی و آتش مرزداران توان مقابله نداشتند، خود را تسلیم نیروهای مرزداری کردند.

سردار شجاعی به حجم مقادیر موادمخدر کشف شده اشاره داشته و تصریح کرد: مرزداران هنگ مرزی سراوان، زابل و پایگاه دریابانی چابهار، پس از پاک‌سازی منطقه، مقدار 539 کیلوگرم موادمخدر شامل 474 کیلوگرم تریاک و 65 کیلوگرم حشیش را کشف کردند. تلاش برای دستگیری متهمان این پرونده ادامه دارد.

وی به تلاش مرزداران استان سیستان و بلوچستان در راستای حراست از مرزهای کشور اشاره کرده و بیان داشت: مرزداران این استان با همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و با کمک مرزنشینان از مرزهای کشور ایران حراست کرده و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد می‌کنند.

انتهای پیام/