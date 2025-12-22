خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت مدارس و مهدهای کودک چهارمحال و بختیاری فردا با یک ساعت تاخیر آغاز می شود

فعالیت مدارس و مهدهای کودک چهارمحال و بختیاری فردا با یک ساعت تاخیر آغاز می شود
کد خبر : 1731519
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری چهارمحال و بختیاری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان و با توجه به تداوم برودت هوا و شرایط جوی، آغاز فعالیت تمامی مدارس و مهدهای کودک استان فردا ۲دی ماه با یک ساعت تاخیر است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری چهارمحال و بختیاری، در این اطلاعیه تاکید شده است:با توجه به هماهنگی صورت گرفته با ستاد بحران استان فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها در سراسر استان به جز شهرستان های لردگان،خانمیرزا و فلارد  فردا سه شنبه ۲ دی ماه با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد و مدارس در  نوبت بعد از ظهر نیز فعالیت آموزشی خود را یک ساعت  زودتر به پایان خواهند رساند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا