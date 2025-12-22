فعالیت مدارس و مهدهای کودک چهارمحال و بختیاری فردا با یک ساعت تاخیر آغاز می شود
روابط عمومی و امور بینالملل استانداری چهارمحال و بختیاری در اطلاعیهای اعلام کرد: بر اساس مصوبه شورای مدیریت بحران استان و با توجه به تداوم برودت هوا و شرایط جوی، آغاز فعالیت تمامی مدارس و مهدهای کودک استان فردا ۲دی ماه با یک ساعت تاخیر است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل استانداری چهارمحال و بختیاری، در این اطلاعیه تاکید شده است:با توجه به هماهنگی صورت گرفته با ستاد بحران استان فعالیت آموزشی کلیه مدارس و کودکستان ها در سراسر استان به جز شهرستان های لردگان،خانمیرزا و فلارد فردا سه شنبه ۲ دی ماه با یک ساعت تاخیر برگزار خواهد شد و مدارس در نوبت بعد از ظهر نیز فعالیت آموزشی خود را یک ساعت زودتر به پایان خواهند رساند.