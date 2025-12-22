به گزارش ایلنا، زهرا عراقیه فراهانی افزود: دومین مرحله از اردوهای تیم ملی وزنه‌بردای بانوان، ویژه منتخبان رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور، از روز شنبه 6 دی ماه سال جاری در کمپ تیم‌های ملی بانوان در تهران آغاز می‌شود.

وی به مهمترین اهدافی که اردوی تیم ملی وزنه‌بردار بانوان پیگیری می‌کند اشاره کردهو ادامه داد: هدف از برگزاری این اردو، ارزیابی فنی، ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و شناسایی نفرات برتر برای حضور در برنامه‌های آینده تیم ملی است.

معاون توسعه ورزش بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی به چگونگی تمرینات اردو اشاره کرده و اظهار داشت: بانوان دعوت شده در اردوی تیم ملی وزنه‌بردار بانوان، تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی پیگیری می‌کنند.

