خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی:

2 بانوی وزنه‌بردار اهل اراک به اردوی تیم ملی دعوت شدند

2 بانوی وزنه‌بردار اهل اراک به اردوی تیم ملی دعوت شدند
کد خبر : 1731516
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه ورزش بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی به دعوت 2 بانوی وزنه‌بردار اهل اراک به دومین اردوی تیم ملی این ورزش اشاره کرده و گفت: ملینا فتاحی و کوثر داودی 2 بانوی وزنه‌بردار دعوت شده به این اردو هستند.

به گزارش ایلنا، زهرا عراقیه فراهانی افزود: دومین مرحله از اردوهای تیم ملی وزنه‌بردای بانوان، ویژه منتخبان رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور، از روز شنبه 6 دی ماه سال جاری در کمپ تیم‌های ملی بانوان در تهران آغاز می‌شود.

وی به مهمترین اهدافی که اردوی تیم ملی وزنه‌بردار بانوان پیگیری می‌کند اشاره کردهو ادامه داد: هدف از برگزاری این اردو، ارزیابی فنی، ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و شناسایی نفرات برتر برای حضور در برنامه‌های آینده تیم ملی است.

معاون توسعه ورزش بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی به چگونگی تمرینات اردو اشاره کرده و اظهار داشت: بانوان دعوت شده در اردوی تیم ملی وزنه‌بردار بانوان، تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی پیگیری می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا