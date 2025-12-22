به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور عصر امروز در نشست قرارگاه پدافند زیستی استان با اشاره به ویژگی‌های جغرافیایی استان قزوین بر حساسیت فعالیت‌های گسترده دام و طیور در تمامی شهرستان‌های استان تاکید کرد و گفت: به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و حجم بالای فعالیت‌ها در حوزه دام و طیور، استان ما در معرض تهدید مخاطراتی چون آنفولانزای فوق حاد پرندگان و بیماری‌های دامی مانند تب برفکی قرار دارد. بنابراین، آمادگی زیستی در بالاترین سطوح، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی رصد و پایش مستمر مخاطرات حوزه زیستی را اولویت نخست قرارگاه اعلام کرد و افزود: در استان باید در تمام سطوح، آمادگی‌های لازم را برای مقابله و کنترل بیماری‌ها ایجاد کنیم. در این میان، پیشگیری از بیماری‌های دامی، به‌ویژه آنفولانزای فوق حاد پرندگان، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با تأکید بر پیوند امنیت زیستی و امنیت اقتصادی استان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت صنعت دام و طیور در امنیت غذایی و اقتصاد استان، لازم است که مراقبت‌های ویژه بهداشتی تقویت شود تا از بروز هرگونه مخاطره در این حوزه جلوگیری گردد. هرگونه غفلت در این زمینه می‌تواند به‌طور مستقیم بر اقتصاد، افزایش قیمت‌ها و معیشت مردم تأثیر بگذارد.

وی در پایان سخنانش بر هماهنگی کامل بین دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: هماهنگی بین‌بخشی لازمه حفظ سلامت عمومی و تضمین پایداری اقتصاد در صنعت طیور استان است و قرارگاه پدافند زیستی مسئولیت نظارت بر این هماهنگی را برعهده خواهد داشت.

