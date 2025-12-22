تعیین تکلیف ۱۰ هزار وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگهای اصفهان
رییس کل دادگستری اصفهان از تعیین تکلیف شدن ۱۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیفی در پارکینگهای استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی در دادگستری اصفهان افزود: این اموال توقیفی با ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد ریال به فروش رسیده و استان اصفهان از این حیث هم در سال گذشته و هم در سال جاری در کل کشور دارای بهترین عملکرد بوده است.
وی با اشاره به اینکه تا پایان سال یک مرحله دیگر مزایده برای تعیین تکلیف دیگر وسایل نقلیه توقیفی برگزار خواهد شد گفت: مالکان وسایل نقلیه و دیگر اموال توقیفی که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات، سازمان مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاهها به صورت قانونی توقیف شدهاند به اطلاعیههایی که از سوی مراجع ذیربط صادر میشود توجه داشته باشند.
رییس کل دادگستری اصفهان خطاب به مالکان وسایل نقلیه توقیفی افزود: این افراد باید در مهلت قانونی با در دست داشتن مدارک احراز هویت و مالکیت به نهادهای ذیربط مراجعه و نسبت به انجام تشریفات قانونی برای بازگرداندن اموال خود اقدام کنند و اگر هم به علت مراجعه نکردن، اموال آنان در قالب مزایده به فروش رسیده باشد، بهای این اموال با کسر هزینههای قانونی بازگردانده خواهد شد.
وی همچنین بر لزوم انجام اقدامات ایمنی، نظارتی و مراقبتی به منظور حفظ و رعایت امانتداری در پارکینگهای خودروهای توقیفی در استان و همچنین طراحی و تاسیس سامانههای مورد نیاز در راستای نظارت، پیگیری و انجام اقدامات قانونی در این راستا تاکید کرد.
حجتالاسلام جعفری با اشاره به دستورالعمل نظارت بر پارکینگهای وسایل نقلیه توقیفی گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی رییس قوه قضاییه در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، کارگروه نظارت بر پارکینگهای وسایل نقلیه توقیفی در استان با محوریت دادگستری و حضور نمایندگان دیگر نهادها از جمله فراجا، گمرک، سازمان اموال تملیکی، سازمان مبارزه با مواد مخدر، تعزیرات حکومتی، شهرداری و سایر نهادهای ذیربط تشکیل شد.
وی افزود: اعضای این کارگروه موظف هستند در زمینه تعیین تکلیف اموالی که بر اساس قوانینی همانند قانون مجازات اسلامی، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف شده است اقدام کنند.
رییس کل دادگستری اصفهان افزود: تا قبل از صدور دستورالعمل رییس قوه قضاییه به دلیل اجرا نشدن فرآیند صحیح و تعیین تکلیف این اموال، شاهد رسوب و انباشت اموال بلاتکلیف در انبارها و پارکینگ های اموال تملیکی بودیم و با توجه به اینکه دستگاه قضایی همانگونه که در حفظ جان و آبروی مردم مسوولیت سنگین دارد در زمینه اموال آنان نیز مسوول است، با تشکیل کارگروه مربوطه، جلسات مستمر و پیگیری های لازم صورت گرفت.
وی به ساماندهی کامل پارکینگهای وسایل نقلیه توقیفی در استان اشاره کرد و گفت: با نظارت مستقیم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و تلاش معاونت حفظ حقوق عامه دادسرا، قضات مرتبط با پروندههای خودروهای توقیفی و دیگر نهادهای ذیربط، همه مجموعهها و پارکینگها از وضعیت بلاتکلیفی خارج و از لحاظ رصد، پایش و تعیین تکلیف، ساماندهی شده است.