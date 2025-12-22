خبرگزاری کار ایران
دستگیری قاتل متواری در گلپایگان

دستگیری قاتل متواری در گلپایگان
کد خبر : 1731477
فرمانده انتظامی گلپایگان با اشاره به دستگیری یک قاتل متواری که تحت تعقیب مراجع قضایی بود، گفت: این مجرم پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی ماموران انتظامی، در یکی از نقاط این شهرستان شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ علی اصغر محمدی اظهار داشت: فرد دستگیر شده یک مرد ۴۵ ساله و غیر بومی است.

وی خاطرنشان کرد: متهم در پی ارتکاب یک فقره قتل در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان طی چند روز گذشته و متواری شدن از صحنه جرم، در تلاش برای خروج از استان بود.

فرمانده انتظامی گلپایگان در ادامه بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان با انجام تحقیقات و اقدامات تخصصی، قاتل را در حالی که سوار بر یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان در حال تردد بود شناسایی و در عملیاتی ضربتی، ضمن توقیف خودرو، وی را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه فرد دستگیر شده پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد، اعلام داشت: شهروندان با جدی گرفتن هشدارها و آموزش‌های پلیس، ما را در تأمین آرامش و حفظ امنیت پایدار جامعه یاری کنند و صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

